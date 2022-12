Måneskin: Κυκλοφορούν το single «La Fine» και αποκαλύπτουν το tracklist του άλμπουμ «RUSH!»

Το «La Fine» είναι ένα από τα δύο τραγούδια με ιταλικούς στίχους που θα περιέχει το νέο άλμπουμ των Måneskin.

Οι Måneskin κυκλοφορούν ένα νέο single με τον τίτλο «La Fine» και αποκαλύπτουν το tracklist του επερχόμενου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους «RUSH!», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Οι τελευταίες ώρες είναι ιδιαίτερες συναρπαστικές για τους θαυμαστές του ιταλικού συγκροτήματος. Αφού οι Måneskin ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν στις 13 Ιανουαρίου του νέο single τους «Gossip» με τη συμμετοχή του Tom Morello, του κιθαρίστα των Rage Against The Machine, συνέχισαν τις εκπλήξεις για το κοινό.

Από τις 16 Δεκεμβρίου το νέο άλμπουμ «RUSH!» των Måneskin είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής και παράλληλα το συγκρότημα κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες streaming ένα νέο τραγούδι με ιταλικούς στίχους.

Το «La Fine» είναι ένα από τα δύο τραγούδια με ιταλικούς στίχους που θα περιέχει το νέο άλμπουμ «RUSH!» των Måneskin.

Το τραγούδι είναι ένας ελαφρώς πικρός προβληματισμός για όλα όσα συνεπάγεται η παγκόσμια επιτυχία. Μεταξύ ταξιδιών, φημών, παράνοιας και μίας βεβαιότητας… «ακόμη και το πιο όμορφο τριαντάφυλλο έχει αγκάθια».

«Ξυπνάω ένα χρόνο μετά και είμαι ακόμα κουρασμένος / Με τη βαλίτσα μου κάτω από το μπράτσο μου / Δεν ξέρω καν πού πηγαίνω / Και περιπλανιέμαι σαν τρελός / Ακόμα φοράω τις χειροπέδες μου / Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω δει ανθρώπους / Όχι, δεν είναι αυτό που φαντάστηκα, εγώ…», τραγουδά ο Damiano David στο πρώτο κουπλέ του «La Fine».

Παράλληλα, οι Måneskin έδωσαν στη δημοσιότητα το tracklist του «RUSH!», το οποίο ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες, το Τόκιο και την Ιταλία, σε παραγωγή κυρίως του Fabrizio Ferraguzzo και του Max Martin.

Το άλμπουμ θα περιέχει συνολικά 17 τραγούδια, μεταξύ των οποίων και όλα τα singles που κυκλοφόρησαν οι Måneskin τους τελευταίους μήνες, το «Mammamia», το «Supermodel» με τον καλιφορνέζικο ήχο και το κολλητικό ροκ groove και το «The Loneliest», μία ωδή στις κλασικές ροκ μπαλάντες και μία αφήγηση της πιο ευάλωτης πλευράς του συγκροτήματος.

Το «RUSH!» θα περιέχει επίσης και το «Gasoline», ένα τραγούδι που παρουσίασαν για πρώτη φορά οι Måneskin κατά τη διάρκεια της παρθενικής εμφάνισής τους στο διάσημο αμερικανικό μουσικό φεστιβάλ «Coachella» τον προηγούμενο Απρίλιο.

Στο μεταξύ, οι Måneskin συνεχίζουν την εξαιρετικά επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία τους «Loud Kids Tour». Το 2022 θα ολοκληρωθεί σήμερα με μία συναυλία στο Λας Βέγκας και η περιοδεία θα συνεχιστεί το 2023 στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν ολοκληρωθεί στην Ιταλία τον Ιούλιο.

Μετρώντας αυτή τη στιγμή 18 διαμαντένιους, 241 πλατινένιους και 48 χρυσούς δίσκους, οι Måneskin συνεχίζουν να αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη διεθνή σκηνή με μια στάση που είναι σπάνια στη σύγχρονη εποχή και είναι έτοιμοι να ζεστάνουν τις σκηνές σε όλο τον κόσμο με νέα ηλεκτρισμένη μουσική.

Το tracklist του «RUSH!»

1. Own My Mind

2. Gossip (feat. Tom Morello)

3. Timezone

4. Bla Bla Bla

5. Baby Said

6. Gasoline

7. Feel

8. Don’t Wanna Sleep

9. Kool Kids

10. If Not For You

11. Read Your Diary

12. Mark Chapman

13. La Fine

14. Il Dono Della Vita

15. Mammamia

16. Supermodel

17. The Loneliest