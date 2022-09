Οι Måneskin ανακοινώνουν το νέο single «The Loneliest»

Οι Måneskin ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν με ένα νέο single με τίτλο «The Loneliest».

Το νέο τραγούδι του ιταλικού συγκροτήματος πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου και είναι διαθέσιμο για pre-save και pre-add στις υπηρεσίες streaming.

Το «The Loneliest» θα διαδεχθεί για τους Måneskin το «Supermodel», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και τη διασκευή τους για το «If I Can Dream» του Elvis Presley που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της πρόσφατης ταινίας «Elvis».

Το «Supermodel» έχει συγκεντρώσει 120,8 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify και έχει σημειώσει την καλύτερη επίδοσή του παγκοσμίως στην Ελλάδα, όπου έχει γίνει χρυσό και έχει καταλάβει το No. 2 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI με τα ξένα τραγούδια με τα περισσότερα streams.

Το τραγούδι έχει ανέβει επίσης στο Top 10 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα με τα ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Επιπλέον, το «Supermodel» έχει φτάσει στο No. 13 στο chart των Hot Rock & Alternative Songs και έχει εμφανιστεί στο chart του Mainstream Top 40 στο Billboard.

Down these hearts’ depth.

THE LONELIEST out on October 7th. Pre-save / pre-add now: https://t.co/ZNBwI80Qky pic.twitter.com/w46pryjZhb

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 26, 2022