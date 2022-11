Οι Måneskin ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Rush!»

Το «Rush!» είναι το πρώτο άλμπουμ των Måneskin μετά τη νίκη τους στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2021.

Οι Måneskin ανακοίνωσαν ότι το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Rush!» θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 3 Νοεμβρίου. Στις φυσικές μορφές του θα περιλαμβάνονται εκδόσεις σε standard, λευκό, κόκκινο και picture disk βινύλιο, ειδικά box sets, CD και άλλες.

Συνεχίζοντας μία καταιγιστική χρονιά παγκόσμιας επιτυχίας, οι Måneskin ξεκίνησαν το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «Loud Kids» τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με μια sold out συναυλία στο The Paramount Theatre στο Σιάτλ, ενώ θα ακολουθήσουν εκτεταμένες συναυλίες σε όλες τις ΗΠΑ μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Το τελευταίο single των Måneskin, το «The Loneliest», είναι μία πληθωρική power rock μπαλάντα.

Το «The Loneliest» σημείωσε το καλύτερο ντεμπούτο στο Spotify παγκοσμίως για την ημέρα της κυκλοφορίας του. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού είναι σκοτεινό και θεατρικό και διαδραματίζεται σαν μία ταινία μικρού μήκους.

Μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο οι Måneskin, το κορυφαίο πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα της rock μουσικής σκηνής, έχουν ήδη καταφέρει να κυριαρχήσει με τρία διαφορετικά singles στο Νο. 1 για πολλές εβδομάδες στα σημαντικότερα rock και alternative charts του Billboard, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων την ταχύτερη άνοδο στο Νο. 1 από νέο rock καλλιτέχνη τα τελευταία 25 χρόνια.

Παράλληλα, οι Måneskin μόλις ξεπέρασαν τα έξι δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ ανακηρύχθηκαν επίσης από το Billboard ως το Κορυφαίο Νέο Rock Συγκρότημα της Χρονιάς, κέρδισαν ένα βραβείο στα Billboard Music Awards για το Κορυφαίο Rock Τραγούδι, ένα βραβείο στα iHeartRadio Music Awards για τον Καλύτερο Νέο Εναλλακτικό Καλλιτέχνη και ένα βραβείο στα MTV VMA για το Καλύτερο Εναλλακτικό Βίντεο.

Οι rock επιτυχίες της νέας γενιάς που έχουν κυκλοφορήσει, όπως τα «Beggin’», «I Wanna Be Your Slave», «Mammamia», και «Supermodel», έχουν γίνει αγαπημένα κομμάτια του κοινού στις ξεχωριστές εμφανίσεις τους σε φεστιβάλ, όπως το Coachella, το Lollapalooza, το Rock in Rio – όπου ανέβηκαν στη σκηνή λίγο πριν από τους Guns N’ Roses – και στην πρόσφατη εμφάνισή τους λίγο πριν από τους Metallica στο Global Citizen Festival στο Central Park της Νέας Υόρκης.

Το «Rush!» είναι το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Måneskin και ακολουθεί το «Il ballo della vita» του 2018 και το «Teatro d’ira: Vol. I» του 2021, το οποίο έχουν γίνει αμφότερα τέσσερις φορές πλατινένια στην πατρίδα τους την Ιταλία και το EP «Chosen» του 2017.