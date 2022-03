Måneskin: «Η αλληλεγγύη μας πηγαίνει σε όσους υποφέρουν στην Ουκρανία»

Οι Måneskin ανέφεραν ότι δεν είναι σε θέση να μοιραστούν με τους θαυμαστές τους οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τις αναβληθείσες συναυλίες της περιοδείας τους στην Ευρώπη ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Το ιταλικό συγκρότημα δήλωσε την αλληλεγγύη του «σε όλους όσοι υποφέρουν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία» και εξέφρασε την ελπίδα του να μπορέσει να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για την περιοδεία του «σε καιρό ειρήνης»

Τον Ιανουάριο, οι Måneskin αναγκάστηκαν να αναβάλουν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων πρωτοκόλλων για τον COVID-19 σε κάθε μία από τις διαφορετικές χώρες που ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθούν,

«Παρά την επιθυμία μας να σας δώσουμε ενημερώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή και ιταλική περιοδεία μέχρι την 1η Μαρτίου, δεν είμαστε σε θέση να ορίσουμε και να μοιραστούμε τις νέες ημερομηνίες σε αυτή τη στιγμή έντασης για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο», έγραψαν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι νικητές της Eurovision 2021.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε όλους τους ανθρώπους που μαστίζονται από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Η αλληλεγγύη μας πηγαίνει σε όλους όσοι υποφέρουν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία και ελπίζουμε ότι η συνεχιζόμενη βία θα λάβει τέλος», συνέχισαν.

«Μαζί με αυτή την ελπίδα έχουμε και την ελπίδα να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό, σε καιρό ειρήνης. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη σας υπομονή και κατανόηση, όπως πάντα», ανέφεραν.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ και διατηρούμε πολλές ελπίδες για το μέλλον», κατέληξαν οι Måneskin.

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 28, 2022