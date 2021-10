Maluma, Måneskin και Kim Petras θα τραγουδήσουν στα MTV EMA 2021

Τα MTV EMA 2021 πλησιάζουν και έχοντας ήδη μία λίστα υποψηφιοτήτων στην οποία κυριαρχούν σούπερ σταρ όπως οι Justin Bieber, Doja Cat, Lil Nas X, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo και The Kid Laroi, υπόσχονται να είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε.

Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή.

Εκτός από τα μεγάλα βραβεία και τις παρουσίες των διασημοτήτων που πρέπει να δείτε στο κόκκινο χαλί, στη σκηνή των MTV EMA 2021 στην Ουγγαρία θα ανέβουν καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς.

Ο Κολομβιανός καρδιοκατακτητής Maluma, οι Ιταλοί glam-rockers Måneskin και η Γερμανίδα μελλοντική pop star Kim Petras με έδρα το Λος Άντζελες θα δώσουν τον δικό τους παλμό στη βραδιά των βραβείων.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Maluma θα εμφανιστεί στα MTV EMA, μετά την πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση το 2020, όπου τραγούδησε ένα medley των «Djadja» και «Hawái».

Ο Maluma είναι επίσης υποψήφιος για δύο βραβεία στα MTV EMA 2021: Για το Καλύτερο Act από τη Λατινική Αμερική και το Καλύτερο Act από την Κεντρική Λατινική Αμερική.

