Maluma - «Corazón» ft. Nego De Borel (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Intro]

Alrighty right, baby

[Chorus]

Tu me partiste el corazón (Maluma, baby)

Pero mi amor no hay problema, no, no (Rudeboyz)

Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Tu me partiste el corazón (Ay mi corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no

Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

[Verse]

Ya no vengas más con esos cuentos mami

Si desde el principio siempre estuve pa’ ti

Nunca me avisaron cuál era el problema

Te gusta estar rodando por camas ajena

Ahora me tocó a mí cambiar el sistema

Andar con gatas nuevas, repartir el corazón

Sin tanta pena, ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

[Pre-Chorus]

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

No tengo miedo de decir adiós

Yo quiero repartir meu coração

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

(Maluma, baby)

[Chorus]

Você partiu meu coração (Ai, meu coração)

Mas meu amor, não tem problema, não, não

Que agora vai sobrar então (O quê? O quê?)

Un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

[Puente]

Se eu não guardo nem dinheiro

Quem dirá guardar rancor

Você vacilou primeiro

Nosso caso acabou

[Pre-Chorus]

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

No tengo miedo de decir adiós

Yo quiero repartir meu coração

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

[Chorus]

Tu me partiste el corazón (Ay mi corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no

Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

[Outro]

Tchau tchau

Eu não sei falar muito bem português

Mais quero aprender

Pretty boy, baby

Dirty boy, baby

Maluma, baby

Tu me partiste el corazón (Maluma, baby)

Pero mi amor no hay problema (Rudeboyz)

Sólo un pedacito

(Maluma, baby)