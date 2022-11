Μουντιάλ 2022: Ο Maluma αποχώρησε από συνέντευξη όταν κατηγορήθηκε ότι «ξεπλένει» τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ

Ο Maluma, ο οποίος συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του Κατάρ, αποχώρησε από συνέντευξη όταν κατηγορήθηκε για «ξέπλυμα» του κακού ιστορικού της διοργανώτριας χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ξεκίνησε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Το φετινό Μουντιάλ διεξάγεται εν μέσω συνεχιζόμενων επικρίσεων σχετικά με τον θάνατο χιλιάδων μεταναστών εργατών κατά τη δημιουργία των σταδίων και τις απόψεις της χώρας για την ομοφυλοφιλία, η οποία είναι παράνομη στο Κατάρ.

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, ο Maluma κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τη Nicki Minaj και τη Myriam Fares το single «Tukoh Taka» για το soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022.

Επίσης, οι τρεις καλλιτέχνες παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι στην έναρξη του FIFA Fan Festival στο Κατάρ.

Ο Maluma ρωτήθηκε επίμονα για τα ηθικά διλήμματα σχετικά με την εμπλοκή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ σε μία νέα συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο KAN News.

Ο δημοσιογράφος επεσήμανε στον Κολομβιανό τραγουδιστή ονόματα όπως η Dua Lipa, η οποία πρόσφατα διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να εμφανίζεται στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ και κάλεσε το Κατάρ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανέλαβε όταν του ανατέθηκε η διοργάνωση του τουρνουά.

«Ναι, αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να λύσω», απάντησε ο Maluma. «Ήρθα εδώ για να απολαύσω τη ζωή, να απολαύσω το ποδόσφαιρο και τη γιορτή του ποδοσφαίρου», συνέχισε.

«Δεν είναι κάτι με το οποίο στην πραγματικότητα πρέπει να ασχοληθώ. Είμαι εδώ και απολαμβάνω τη μουσική μου και την όμορφη ζωή, παίζοντας και ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν παίζει ρόλο στο «ξέπλυμα» των παραβιάσεων του Κατάρ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συμμετοχής του στις εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Maluma κοίταξε στη συνέχεια εκτός οθόνης και ρώτησε: «Πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση;»

Στη συνέχεια αποκάλεσε τον δημοσιογράφο «αγενή» και αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη, αφήνοντας εμβρόντητο τον δημοσιογράφο.

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC

— כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022