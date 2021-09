Ο Maluma απαντά στις φήμες που τον θέλουν να έχει σχέση με την Kim Kardashian

«Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν οι φήμες».

Ο Maluma υποστηρίζει ότι είναι απλώς «καλός φίλος» της Kim Kardashian.

Φήμες ήθελαν τον 27χρονο τραγουδιστή να έχει σχέση τους τελευταίους μήνες με την 40χρονη καλλονή, η οποία χώρισε με τον σύζυγό της Kanye West νωρίτερα φέτος, όμως ο ίδιος εκφράζει την απορία του για αυτά σενάρια, καθώς δεν μιλάει πολύ συχνά με την Kim Kardashian.

Όταν ρωτήθηκε πώς ξεκίνησαν οι φήμες, ο Maluma είπε στο «L’Officiel Hommes»: «Δεν ξέρω καν! Ήμασταν μαζί σε ένα σόου του Dior. Την συνάντησα για πρώτη φορά εκεί. Ήμουν επίσης εκεί με την Kourtney (Kardashian). Ο κόσμος απλά άρχισε να μιλάει γι’ αυτό. Δεν ξέρω γιατί άρχισαν να την ρωτούν γι’ αυτό».

«Ίσως επειδή έπαιρνε το διαζύγιό της; Αλλά όχι, είμαστε καλοί φίλοι. Δεν μιλάμε τόσο συχνά, αλλά ναι, είμαστε καλοί φίλοι και πάντα ευχόμαστε το καλύτερο ο ένας για τον άλλον», τόνισε.

Η Kim Kardashian, η οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον Kanye West, έχει διαψεύσει τις φήμες που αναφέρουν ότι έχει σχέση είτε με τον Maluma είτε με τον πολιτικό σχολιαστή Van Jones.

«Ο Van μου έστειλε μήνυμα και έλεγε: “Αυτή η φήμη μου εξασφάλισε τόσα πολλά ραντεβού και είμαι τόσο ευγνώμων, οπότε σου χρωστάω”», αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

«Δεν βγαίνω με κανέναν από τους δύο. Ούτε με τον Van Jones, ούτε με τον Maluma. Έχω δει τον Maluma μερικές φορές, πάντα στο Μαϊάμι. Είναι τόσο καλός άνθρωπος», σημείωσε.

Ο Van Jones, ο οποίος συνάντησε για πρώτη φορά την Kim Kardashian στον Λευκό Οίκο το 2018 όταν αγωνιζόταν για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, έχει χαρακτηρίσει τα σενάρια «παράλογα».

«Ποτέ δεν έκανα κανένα σχόλιο για τις φήμες ότι εγώ και η Kim Kardashian έχουμε σχέση, καθώς τις θεωρούσα παράλογες», είπε, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ήταν «κολακευτικό» για εκείνον που τα δημοσιεύματα τον συνέδεαν μαζί της.