Με σπουδαία ονόματα συμπράττει ο Maluma στη νέα δισκογραφική δουλειά του.

Ο Maluma κυκλοφορεί από τη Sony Music Latin το νέο άλμπουμ του με τον κρυπτικό τίτλο «11:11».

Το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Κολομβιανού καρδιοκατακτητή περιλαμβάνει συνεργασίες κορυφής με τους Madonna, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho και Farina.

Το «11:11» έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά το δίσκο «F.A.M.E.», ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των Latin Albums στο «Billboard» και κέρδισε υποψηφιότητα για το Latin Grammy του «Καλύτερου Σύγχρονου Pop Vocal Άλμπουμ».

Ο Maluma δηλώνει για τη νέα δισκογραφική δουλειά του και τη σημασία του αινιγματικού τίτλου τόσο του ίδιου του άλμπουμ όσο και της περιοδείας της:

«Το 11:11 είναι ένα άμεσο μήνυμα από τους οδηγούς μας, τους αγγέλους και τους δασκάλους μας για να δημιουργήσουμε μια στιγμή σύνδεσης, συγχρονισμού και επίγνωσης με τους εαυτούς μας, με το σύνολο.»

«Πρόκειται για μια κλήση αφύπνισης, μια πόρτα για να διαλογιστείς, για να ακούσουμε τη διαίσθησή μας, να κοιτάξουμε μέσα μας, να σταματήσουμε και να αισθανθούμε τις λεπτές ενέργειες του σύμπαντος, είναι μια κλήση από την ουσία μας, υπενθύμιση του πραγματικού μας σκοπού στη γη, είναι μια κλήση για εμπιστοσύνη», συμπληρώνει.

Mi nuevo álbum #1111 ya está disponible! // My new album #1111 is out now! https://t.co/g0mYotwvCB pic.twitter.com/B0yrGJA03c — MALUMA (@maluma) May 17, 2019

Η έμπνευση για το «11:11» ήρθε στον Maluma στις αρχές της χρονιάς μετά από μία χειρουργική επέμβαση που υπεβλήθη στο γόνατο και η οποία τον ανάγκασε να αποσυρθεί προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Αντί να ξεκουραστεί όπως είχε σχεδιάσει αρχικά, ο 25χρονος τραγουδιστής δούλεψε ασταμάτητα στο στούντιο με τον παραγωγό και συνθέτη Edgar Barrera, με τον οποίο συνεργάστηκε επίσης στο «F.A.M.E.», και το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του Juan Luis Londoño (Maluma) ως καλλιτέχνη.

Το «11:11» είναι ένα άλμπουμ με μουσική θετική, διασκεδαστική και ενδυναμωτική.

Ο Maluma, ο οποίος δίνει sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε πρόσφατα την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Πουέρτο Ρίκο με το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του «11:11 World Tour», στο πλαίσιο του οποίου θα επισκεφθεί περισσότερες από 21 πόλεις.

Ακούστε εναλλακτικά το άλμπουμ στο Spotify.

Το tracklist του «11:11»:

1. 11 PM

2. HP

3. No Se Me Quita featuring Ricky Martin

4. Dispuesto featuring Ozuna

5. No Puedo Olvidarte featuring Nicky Jam

6. Me Enamoré de Tí

7. Extrañándote featuring Zion y Lennox

8. Shhh (Calla)

9. Dinero Tiene Cualquiera

10. Soltera featuring Madonna

11. Te Quiero

12. Instinto Natural featuring Sech

13. Tu Vecina featuring Ty Dolla $ign

14. La Flaca featuring Chencho

15. Puesto Pa Ti featuring Farina

16. Déjale Saber