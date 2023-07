Η Μαλού παρουσιάζει τα μαγευτικά «Studio Sessions»

Η Μαλού θα μοιράζεται μαζί μας μία νέα κυκλοφορία κάθε εβδομάδα.

Η Μαλού μας χαρίζει ένα μοναδικό μουσικό καλοκαίρι με τα «Studio Sessions» αποκλειστικά στο Spotify.

Πρόκειται για ένα digital album με live εκτελέσεις τραγουδιών από τη μακρά και επιτυχημένη δισκογραφία της Μαλού, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών τα οποία απογειώνει με τη χαρακτηριστική χροιά της και την ερμηνεία της.

Όλες οι live εκτελέσεις θα συνθέσουν το ολοκληρωμένο digital album «Studio Sessions», το οποίο θα περιέχει 11 καινούργιες ηχογραφήσεις.

Το άλμπουμ θα συμπληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου με την ταυτόχρονη κυκλοφορία των τριών τελευταίων τραγουδιών από τη Μαλού.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του Spotify τρία νέα live τραγούδια.

Η αρχή έγινε με το «Σε Όλα Ναι», το οποίο δίνει μια νέα δυναμική ενορχήστρωση στο αγαπημένο τραγούδι της Μαλού σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.

Ακολούθησαν οι «Υπερβολές» με μια φρέσκια εκτέλεση που φέρνει στο σήμερα την αγαπημένη επιτυχία του εμβληματικού Γιάννη Πάριου, αλλά και το ατμοσφαιρικό τραγούδι «Του Έρωτα Και Της Φωτιάς».

Η Μαλού θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια το «Εμένα» (04/08), το «Άραγε» (11/08), το «Αίνιγμα» (17/08) και το «Μια Φορά Στο Τόσο» (25/08).

Οι τρεις τελευταίες live εκτελέσεις θα είναι το «Η Μοίρα Μου», το «Μόνη» και το «A Place For Both Of Us».

Η Μαλού μας δίνει ραντεβού κάθε Παρασκευή αποκλειστικά και μόνο στο Spotify με τα «Studio Sessions», που κυκλοφορούν από τη Heaven Music.