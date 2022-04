Το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Maggie Rogers

Η Maggie Rogers επιστρέφει με το «That’s Where I Am», το εκρηκτικό πρώτο single από το νέο άλμπουμ της, «Surrender», που θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records/Universal Music στις 29 Ιουλίου.

Η δυναμική, συναισθηματική φωνή της συνδυάζεται με έναν ήχο που αλλάζει μορφή και ενώνει ηλεκτρονικά, ακουστικά και ηλεκτρικά στοιχεία με χαρούμενο αποτέλεσμα.

Η Maggie Rogers έγραψε το «That’s Where I Am» και επιμελήθηκε την παραγωγή του με τον Kid Harpoon. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα Electric Lady Studios στη Νέα Υόρκη και στα Real World Studios του Peter Gabriel κοντά στο Bath της Αγγλίας.

Το μουσικό βίντεο για το «That’s Where I Am», το οποίο σκηνοθέτησαν μαζί η Maggie Rogers, ο Michael Scanlon και ο Warren Fu (Daft Punk, Dua Lipa, The 1975), είναι μία ερωτική επιστολή στην πόλη που έχει επιλέξει για πατρίδα της η Rogers, στη Νέα Υόρκη, και στη ζωντανή, ποικιλόμορφη ενέργειά της.

Η Maggie Rogers περπατάει με αυτοπεποίθηση μέσα στην πόλη, κατακλύζεται από πλήθος κόσμου και συναντά μερικούς αξιόλογους Νεοϋορκέζους – τον βραβευμένο με Grammy, Όσκαρ και Tony καλλιτέχνη David Byrne, τον φωτογράφο Quil Lemons και τον τραγουδοποιό Hamilton Leithauser – στον δρόμο της προς μία δυναμική νυχτερινή παράσταση με φόντο τους ουρανοξύστες.

Η Maggie Rogers, η οποία θα εμφανιστεί στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στις 17 και 24 Απριλίου, δήλωσε:

«Το “That’s Where I Am” είναι μία ιστορία που κουβαλούσα μαζί μου για πολλά χρόνια, η ιστορία μιας αγάπης που ήταν μαζί μου και ξεδιπλωνόταν για πολύ καιρό. Πολλά από τα γεγονότα που εξιστορεί το “Surrender” λαμβάνουν χώρα στη Νέα Υόρκη.

Στη σκληρή μοναξιά και την αποστασιοποίηση του Covid, ήταν το σκηνικό για όλες τις κλειστοφοβικές φαντασιώσεις μου. Η οικειότητα και η ευχαρίστηση του να κοιτάζεις αγνώστους. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί μία νύχτα. Γεγονότα που διακόπτουν την ημέρα σου, αντί να πρέπει να παίρνεις συνειδητά και σκόπιμα κάθε απόφαση. Ποθούσα να έρθει κάποιος να ιδρώσει πάνω μου. Να χύσει την μπύρα του στα παπούτσια μου. Να είναι πολύ ψηλός για να τον βλέπω στις συναυλίες.

Η μουσική και η ατμόσφαιρα της πόλης ήταν μεγάλη πηγή έμπνευσης για τον δίσκο. Για όλους αυτούς τους λόγους, υπήρχε πάντα μόνο ένα μέρος στο οποίο θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το βίντεο. Πάντα έλεγα ότι η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που μας κλείνει το μάτι. Είναι ένας βασικός χαρακτήρας. Είναι φίλος, εραστής, εχθρός μερικές φορές.

Από πολλές απόψεις, το μουσικό βίντεο μιλάει για αυτή την ερωτική ιστορία της Νέας Υόρκης. Και εκείνες τις ημέρες των γυρισμάτων, ένιωθα ότι η πόλη ήταν με το μέρος μας. Πήραμε την πρώτη μας γεύση από την πραγματική άνοιξη της Νέας Υόρκης. Αυτή η άγρια έκρηξη στο κέντρο της πόλης, όταν ξαφνικά όλοι καπνίζουν στα πεζοδρόμία με κοντά μανίκια και πίνουν τζιν τόνικ.

Η εμφάνιση μερικών κλασικών χαρακτήρων της Νέας Υόρκης – του David Byrne, του Hamilton Leithauser των Walkmen και του φωτογράφου Quil Lemons – έκανε την ονειροπόληση να μοιάζει ολοκληρωμένη».

Το «Surrender» διαδέχεται για τη Maggie Rogers το «Heard It In A Past Life», το άλμπουμ της που αγαπήθηκε μαζικά το 2019 και το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 στο Top Album Sales Chart του Billboard και στο Νο. 2 του Billboard 200.

Το «Heard It In A Past Life», το οποίο εξυμνήθηκε από μέσα ενημέρωσης τα NPR, The New York Times, Rolling Stone, Pitchfork, TIME Magazine και πολλά άλλα, χάρισε στη Maggie Rogers μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και συγκέντρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο συνολικά streams παγκοσμίως.

Στις αρχές του 2020, μετά από πολλαπλές sold-out headline περιοδείες και σημαντικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ για την προώθηση του «Heard It In a Past Life» – η Rogers αποσύρθηκε στις ακτές του Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Καθώς βυθιζόταν εσκεμμένα στην ηρεμία, ένιωσε τελικά το κάλεσμα να δημιουργήσει μουσική με την ίδια διάθεση για παιχνιδιάρικη, ανοιχτή εξερεύνηση και εσωτερική ανακάλυψη που την έκανε να ερωτευτεί τη δημιουργία και την παραγωγή μουσικής όταν ήταν στο Λύκειο. Εκμεταλλευόμενη την ατίθαση ενέργεια του ωκεανού, σύντομα έφτασε στο ελεγχόμενο χάος και την εκστατική σωματική δραστηριότητα που θα χαρακτήριζε το «Surrender».

Κατά τη διάρκεια των 12 αχαλίνωτων αλλά εξαιρετικά καλοδουλεμένων τραγουδιών του άλμπουμ, η Maggie Rogers αποτυπώνει απόλυτα τη φρενήρη ένταση των τελευταίων δύο ετών της ζωής της, μεταφέροντας τη γενναία ειλικρίνειά της σε ιστορίες θυμού, ειρήνης και αυτο-λύτρωσης, υπέρβασης μέσω του σεξ και ελευθερίας μέσω της αποδέσμευσης.

Το «Surrender» είναι η πιο χαρούμενη παραγωγή της: ένα έργο φτιαγμένο για την εφίδρωση και την αμεσότητα των ζωντανών εμφανίσεων, ειλικρινές και αποκαλυπτικό και προετοιμασμένο για αμοιβαία παράδοση.