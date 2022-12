MadWalk 2022: Όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο fashion music project

Τo MadWalk 2022 θα συναρπάσει με 20 εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα acts από 30 καλλιτέχνες.

Τo MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project έρχεται την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do παρουσία κοινού, με πολλές εκπλήξεις και παρουσιάστρια τη λαμπερή Μαριέττα Χρουσαλά.

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2022 by Serkova έχει ήδη ξεκινήσει online στο www.madwalk.gr.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα έρχεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και θα συναρπάσει με 20 εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα acts από 30 καλλιτέχνες.

Εντυπωσιακά catwalks και performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα, μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands θα συναρπάσουν στο MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project.

Στο MadWalk 2022 θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους οι σχεδιαστές Atelier Loukia, Celia Kritharioti, Dante, Lena Katsanidou, Maison Faliakos, Nadia Rapti, Parthenis, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos.

Τα catwalks θα συνοδεύσουν τα fashion brands 5226 by Celia Kritharioti, adidas, answear.gr, Jack & Jones, MOUTAKI, Pandora, Pink Woman και Rich Girl Boudoir.

Στη σκηνή του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project θα ανέβουν οι Alcatrash, Danae Livieratou, Dat Lilly, Demy, FY, good job nicky, Josephine, Kid Moxie, KINGS, Klavdia, Leon of Athens, Marseaux, Mc Daddy, Mente Fuerte, Stefania, Αναστασία, Δήμος Αναστασιάδης, Έλλη Κοκκίνου, Καλομοίρα, Μαρία Μπεκατώρου και Τάνια Μπρεάζου.

Special acts της βραδιάς στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Τάμτα.

Το Grand Finale του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project θα δοθεί με την απόλυτη Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση.

Στο δημιουργικά ξεχωριστό concept δεσπόζουν οι ρίγες, τα γεωμετρικά σχήματα και οι γραμμικές φιγούρες, με το μαύρο, το λευκό και το κόκκινο χρώμα να κυριαρχούν.

H ομάδα της M·A·C Cosmetics θα δημιουργήσει τα εντυπωσιακά make up looks των μοντέλων, η L’Oreal Professionnel Paris είναι ο φετινός αποκλειστικός hairstyle partner και η ομάδα του Nail Academy by Nyxi Nyxi θα επιμεληθεί το nail art.

Το Mega έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Δείτε παρακάτω το νέο trailer του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project με όλους τους συμμετέχοντες.