MadWalk 2021: Τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο fashion music project

Το MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, έρχεται για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά να ενώσει τη μόδα με τη μουσική στο Tae Kwon Do την Τρίτη 23 Νοεμβρίου.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project με παρουσιάστρια τη μοναδική Δούκισσα Νομικού θα παρουσιαστούν εντυπωσιακά acts και πρωτότυπα catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Στο MadWalk 2021 θα συμμετάσχουν σχεδιαστές όπως οι Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti, Dimitris Petrou, Lena Katsanidou, Sotiris Georgiou, Vasilis Zoulias, Vrettos Vrettakos.

Το παρών θα δώσουν επίσης τα brands Bubblegun, FILA, Jack & Jones και jjxx, Pink Woman, 5226 series.

Στη βραδιά του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project θα δώσουν τον μουσικό τόνο με αλφαβητική σειρά οι:

Ήβη Αδάμου, Kωνσταντίνος Αργυρός, Παυλίνα Βουλγαράκη, Demy, Εvangelia, Xenia Ghali, Joanne, Josephine, Ηλίας Μπόγδανος, Γιώργος Κακοσαίος, Natasha Kay, Lil Koni, Konnie Μetaxa, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Παπαρίζου, Αναστάσιος Ράμμος, Σάκης Ρουβάς, Stefania, Τάμτα, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, θα πραγματοποιηθεί ξανά με κοινό, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, ενώ είναι αφιερωμένος στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος Όραμα Ελπίδας».

Στηρίζουμε και εμείς την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και γινόμαστε μέρος της μεγάλης αλυσίδας αγάπης που μετρά ήδη περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Το Mega έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Φώτα, χρώματα, μελωδία στο στυλ και χαμόγελα – ξανά – στο μοναδικό Fashion Music Project της Ελλάδας: Η μουσική στιγμή της μόδας και πάλι μαζί μας.

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure έχει ήδη ξεκινήσει online στο www.viva.gr.