MadWalk 2020: Ο θεσμός που ενώνει μόδα και μουσική γιορτάζει 10 χρόνια

Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure τιμά τα 30 χρόνια προσφοράς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα γιορτάζει 10 χρόνια.

To MadWalk by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project έρχεται για δέκατη συνεχόμενη χρονιά να ενώσει τη μόδα με τη μουσική σε ένα επετειακό event στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, τη Δευτέρα 6 Απριλίου.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα γιορτάζει 10 χρόνια και επιφυλάσσει μοναδικά, ανατρεπτικά δημιουργικά catwalks και performances.

Παρουσιάστρια της φετινής εκδήλωσης θα είναι η Βίκυ Καγιά.

Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure τιμά τα 30 χρόνια προσφοράς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στα παιδιά και διαθέτει μέρος των εσόδων και της φετινής διοργάνωσης για την υποστήριξη των σκοπών του.

Ακολουθήστε το ρυθμό, υιοθετείστε τις τάσεις, μυηθείτε στο στυλ, τολμήστε και ζήστε το απόλυτο fashion music project παρέα με τον μεγάλο χορηγό της βραδιάς την Serkova Crystal Pure.

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure έχει ήδη ξεκινήσει, online στο www.viva.gr.