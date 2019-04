Δείτε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις καλύτερες στιγμές του MadWalk 2019.

To MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία τη Δευτέρα 1η Απριλίου, για 9η συνεχόμενη χρονιά, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event που ένωσε τη μόδα με τη μουσική, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.

Η μεγάλη προσμονή του κοινού για το μοναδικό θεσμό στη χώρα, που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα αποτυπώθηκε από το sold out που είχε σημειωθεί αρκετές ημέρες πριν. Στο εντυπωσιακό σκηνικό που δημιουργήθηκε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, παρουσιάστηκαν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές.

Δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brand προσέφεραν αξέχαστες στιγμές γεμάτες μόδα και μουσική.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού μία 40μελής συμφωνική ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου συνόδευσε τα ξεχωριστά διασκευασμένα τραγούδια που παρουσιάστηκαν στο MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», αφού μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την προσφορά του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συμμετοχή των παιδιών στο «ELPIDA Youth Summer Camp», το δεκαήμερο θεραπευτικό πρόγραμμα για αποθεραπευμένα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών που διοργανώνεται για τρίτο καλοκαίρι από την Επιτροπή «ELPIDA Youth».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατασκήνωση είναι η πρώτη στο είδος της στην Ελλάδα και αποτελεί μία ακόμα πρωτοπορία του «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Με την παρουσία της τίμησε την εκδήλωση η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», κυρία Μαριάννα B. Βαρδινογιάννη.

Το concept του 9ου MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Τσίγκoς, Fashion Director ο Νίκος Υφαντής, τη σκηνοθεσία στο stage ο Νίκος Μαριάνος και την επιμέλεια styling ο Κώστας Ζησης.

Το φετινό MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project παρουσίασε η λαμπερή Ηλιάνα Παπαγεωργίου καλωσορίζοντας το κοινό στο opening act by Serkova Crystal Pure με τον FY, ο οποίος ερμήνευσε την επιτυχία του «Δε Με Θέλουν».

Ο Σάκης Ρουβάς σε ένα δυνατό ντουέτο με τη Marina Jungwirth ερμήνευσαν το «Shallow» στο catwalk της Celia Kritharioti Haute Couture.

Στη συνέχεια, η Καλομοίρα ξεσήκωσε το κοινό με το «No Tears Left To Cry» στο catwalk της BSB.

Τη σκυτάλη πήραν ο Δάκης με την Έλενα Τσαγκρινού με το διαχρονικό «Τσάι Με Λεμόνι» στο catwalk της Orsalia Parthenis. Οι δημιουργίες του Sotiris Georgiou παρουσιάστηκαν by Envie Shoes με το «Self Control» που ερμήνευσε η Demy.

Στο stage του MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project η Κατερίνα Γερονικολού τραγούδησε το παραδοσιακό «Στο ‘Πα Και Στο Ξαναλέω» συνοδεύοντας το catwalk της Toi&moi.

Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε το «Black Velvet» και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκανε την έκπληξη όταν εμφανίστηκε στη σκηνή για ένα ιδιαίτερο dance performance, με τον Dimitris Petrou σε ένα special catwalk by SKIP Black Velvet να παρουσιάζει τις νέες του δημιουργίες.

Στη συνέχεια η Εβελίνα Παπούλια με την Αφροδίτη Λιάντου παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο act by Noxzema, με το τραγούδι «How It Goes».

Η Parabita παρουσίασε ένα ιδιαίτερο catwalk με plus size μοντέλα με τη Μαριέλλα Σαββίδου υπό τους ήχους της «Misirlou» .

Το super band των The Other Side Project, που αποτελείται από τους Αποστόλη Τότσικα, Γιάννη Χατζηγεωργίου, Ίαν Στρατή και Aναστάσιο Ράμμομ παρουσίασε μία εκρηκτική rock διασκευή του «Fuego» στο catwalk των Deux Hommes με τα κινητά Huawei P30 Pro και P30 να καταγράφουν όλη τη δράση.

Πρωτοποριακές δημιουργίες παρουσιάστηκαν στο catwalk των The Designers’ Lab από 14 ανερχόμενους Έλληνες fashion designers με την Ευαγγελία Αραβανή που τραγούδησε το «Καταπληκτικά».

Το φετινό MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project υποδέχθηκε στο stage την ερμηνεύτρια του soundtrack της σειράς φαινόμενο «La Casa De Papel», Cecilia Krull, που ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία της «My Life Is Going On» για το catwalk του Atelier Loukia.

Στη συνέχεια ο Διονύσης Σχοινάς σε ένα ξεχωριστό act by MINI για τα 60 χρόνια ΜΙΝΙ που παρουσιάστηκε η ΜΙΝΙ Lifestyle Collection, τραγούδησε «Το Πάρτι Μας».

Μαζί του στο catwalk περπάτησε η Νικολέτα Ράλλη.

Ο Ρώσος star Sergey Lazarev που θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στο διαγωνισμό της Eurovision και συνεργάζεται με την ελληνική ομάδα των επιτυχιών, τον Δημήτρη Κοντόπουλο στην παραγωγή και τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνοθεσία, ερμήνευσε το «Scream».

Ο Lazarev ήταν πλαισιωμένος από την ομάδα Ολυμπιάδα με το project «The Wolves», η οποία το 2017 αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυμναστικής, υπό την καθοδήγηση της Ολυμπίας Δραγούνη, παρουσιάζοντας ένα ανεπανάληπτο special act που καθήλωσε το Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.

Ακολούθησε η BSB σε ένα special act με φιλανθρωπικό χαρακτήρα με την Ελένη Φουρέιρα να ερμηνεύει το τραγούδι «Gypsy Woman».

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του συλλεκτικού φορέματος, που για έκτη χρονιά δημιουργεί και παρουσιάζει στο Madwalk θα δοθούν επίσης στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Οι Barrice, Christopher Vee, Natasha K και Δανάη Παππά με το τραγούδι «Rockstar» συνόδευσαν το επόμενο catwalk 5226 by Celia Kritharioti.

Το closing act by Serkova Crystal Pure ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αργυρός που ερμήνευσε τις επιτυχίες «Τι Να Το Κάνω» και «Μαζί Σου» σε μία μοναδική εμφάνιση με 200 μοντέλα μαζί του στη σκηνή.

Μετά το φαντασμαγορικό φινάλε, ακολούθησε after catwalk party στο lobby του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας.

H Serkova Crystal Pure υποδέχτηκε τους καλεσμένους σε ένα εντυπωσιακό, premium περιβάλλον και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά signature cocktails από το εντυπωσιακό frosted bar που είχε στηθεί για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Νο. 1 event της χρονιάς στη μόδα και τη μουσική.

Το Madwalk by Serkova Crystal Pure θα προβληθεί από τον Αlpha την Κυριακή 14 Απριλίου στις 23:00.

