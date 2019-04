Οι καλύτερες στιγμές του MadWalk 2019 συγκεντρωμένες σε ένα βίντεο.

To MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project διοργανώθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά τη Δευτέρα 1η Απριλίου, ενώνοντας σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event τη μόδα με τη μουσική, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.

Η μεγάλη προσμονή του κοινού για το μοναδικό θεσμό στη χώρα, που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα αποτυπώθηκε από το sold out που είχε σημειωθεί.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό που δημιουργήθηκε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, θα παρουσιαστούν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές.

Δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands πρόσφεραν αξέχαστες στιγμές γεμάτες μόδα και μουσική.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένα συμφωνικό σύνολο υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου συνόδευσε τα ξεχωριστά διασκευασμένα τραγούδια που παρουσιάστηκαν στο MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project.

Στη σκηνή του MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project εμφανίστηκαν η Cecilia Krull, ο Σάκης Ρουβάς με τη Μαρίνα Τζιάνγουιρθ, οι The Other Side Project (Αποστόλης Τότσικας, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Ίαν Στρατής, Αναστάσιος Ράμμος & ARVA), η Ήβη Αδάμου, ο Δάκης με την Έλενα Τσαγκρινού, η Demy, η Ευαγγελία Αραβανή, η Καλομοίρα, ο Διονύσης Σχοινάς, η Μαριέλλα Σαββίδου, η Κατερίνα Γερονικολού, οι Barrice, Christopher Vee, Natasha Kay και Δανάη Παππά και η Εβελίνα Παπούλια με την Αφροδίτη Λιάντου.

Η βραδιά είχε επιπλέον τρία special acts με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον FY στην έναρξη, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο κλείσιμο και με την Ελένη Φουρέιρα σε ένα φιλανθρωπικό special act.

Καλεσμένος από το εξωτερικό ήταν ο Sergey Lazarev, εκπρόσωπος της Ρωσίας στη φετινή Eurovision.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την προσφορά του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συμμετοχή των παιδιών στο «ELPIDA Youth Summer Camp», το δεκαήμερο θεραπευτικό πρόγραμμα για αποθεραπευμένα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από την Επιτροπή «ELPIDA Youth».

To MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project θα προβληθεί τηλεοπτικά σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.