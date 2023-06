Madrugada: Μία μαγευτική βραδιά στο Release Athens 2023 – Φωτογραφίες

Οι Madrugada χάρισαν άλλη μία μοναδική συναυλία στο ελληνικό κοινό – Μαζί τους ήταν οι Wet Leg και ο Baxter Dury

Η έκτη ημέρα του Release Athens 2023 ήταν μία μαγευτική βραδιά με σπουδαίες εμφανίσεις από τέσσερα ξεχωριστά ονόματα και επικεφαλής τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Madrugada.

Την αρχή έκαναν οι Pink Vanity, ένα από τα καλύτερα ονόματα της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής για να ακολουθήσει ο απολαυστικός Baxter Dury.

Ο Βρετανός indie καλλιτέχνης σάρωσε την Πλατεία Νερού και παρέδωσε ένα απολαυστικό show γεμάτο highlights όπως το φινάλε στο «Aylesbury Boy», τις φοβερές εκτελέσεις στα «Palm Trees», «Miami» και φυσικά το «Baxter These Are My Friends» (του Fred Again.), με το οποίο μας αποχαιρέτησε.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή, με τις ασταμάτητες Wet Leg να παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό σετ και να επιβεβαιώνουν το όνομα που έχουν δημιουργήσει με τις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Το «Ur Mum», το «Wet Dream» και φυσικά το «Chaise Longue», είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που χορέψαμε μαζί με τις Wet Leg.

Τέλος, οι headliners της έκτης ημέρας του Release Athens 2023, οι πάντα έξοχοι Madrugada, μας πρόσφεραν μία αξέχαστη συναυλία με ένα υπέροχο setlist.

Οι Madrugada μοιράστηκαν με το ελληνικό κοινό ορισμένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια, όπως τα «Salt», «Vocal», «Majesty» και άλλα και εκπλήξεις όπως η πανέμορφη εκτέλεση του «Norwegian Hammerworks Corp.», ένα τραγούδι που παίζουν σπάνια.

Προς το τέλος της βραδιάς με το στιγμιαίο ψιλόβροχο κατά τη διάρκεια του «The Kids Are On High Street», είχαμε την τύχη να ζήσουμε μία απ’τις πιο όμορφες στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

To Release Athens 2023 συνεχίζεται με ένα απολαυστικό τριήμερο με σπουδαία ονόματα της σύγχρονης metal, όπως οι Disturbed, οι Parkway Drive, οι Amon Amarth & Kreator και πολλά ακόμη συγκροτήματα.

