Madrugada: Η επίσκεψή τους στην Ελλάδα με αφορμή τη συναυλία τους στο Καλλιμάρμαρο

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα που μας γεννά απρόσμενα συναισθήματα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το ελληνικό κοινό», δήλωσαν οι Madrugada.

Λίγους μήνες πριν από τη μεγάλη τους συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, οι Madrugada ήρθαν στην Ελλάδα και την Τετάρτη 4 Μαΐου, επισκέφθηκαν το Παναθηναϊκό Στάδιο στο οποίο θα πραγματοποιήσουν τη μεγάλη τους συναυλία το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια συνάντησαν δημοσιογράφους και φίλους σε συνέντευξη τύπου στο πανέμορφο roof garden «Ολυμπιάς» με θέα την Ακρόπολη.

Στην έναρξη της ημέρας τους οι Madrugada επισκέφθηκαν το Καλλιμάρμαρο, αυτόν τον ιδιαίτερα εμβληματικό χώρο – σύμβολο που δεν κουβαλά μόνο ένα βαρύ ιστορικό φορτίο που παραπέμπει ευθέως στην κλασική ελληνική αρχαιότητα αλλά εκφράζει και την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

Οι ίδιοι οι Madrugada θεωρούν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο σταθμό στην καριέρα τους καθώς πρόκειται για έναν συγκλονιστικό χώρο, ιστορικής σημασίας.

Μαζί τους ταξίδεψαν και οι τεχνικοί συνεργάτες και σύμβουλοι τους, που συναντήθηκαν με την τοπική ομάδα τεχνικών για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του μοναδικού από κάθε άποψη show καθώς ειδικά για την συναυλία αυτή θα υπάρξει διαφορετικός σχεδιασμός από ότι στις συναυλίες της φετινής περιοδείας τους έως τώρα.

Το μεσημέρι, με όμορφη χαλαρή διάθεση οι Madrugada συναντήθηκαν με τους δημοσιογράφους και μίλησαν για όλα, για τη μουσική επανεκκίνηση, για τη ζωή που ξεκινά και πάλι με αισιοδοξία και φυσικά για τη συναυλία τους.

Μετά από μια περίοδο παρατεταμένου χειροκροτήματος και τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες, η μπάντα πήρε τη θέση της στο πάνελ.

Συντονίστρια της συνέντευξης τύπου ήταν η συγγραφέας και μεταφράστρια – και σε μια άλλη ζωή μουσική συντάκτρια και αρχισυντάκτρια του «Ποπ και Ροκ» – Βάσια Τζανακάρη, που στην εισαγωγή της δήλωσε: «Σήμερα νιώθω ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας και καραντίνας, εδώ γιορτάζουμε την επιστροφή των συναυλιών. Και αφορμή είναι το live των κυρίων που κάθονται δίπλα μου, το live των Madrugada που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο».

«Είμαστε ευτυχισμένοι που θα κάνουμε στην Ελλάδα την πρώτη μας συναυλία σε στάδιο και μάλιστα σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που μας γεννά απρόσμενα συναισθήματα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το ελληνικό κοινό. Νιώθουμε μια απροσδόκητη τρυφερότητα», δήλωσαν οι Madrugada στην έναρξη της συνέντευξης τύπου.

Τον Οκτώβριο του 2000 οι Madrugada έδωσαν τις πρώτες τους συναυλίες στην Ελλάδα. Στο «Ρόδον». Και ήταν sold out.

«Εγώ όμως τους είδα Θεσσαλονίκη, στο κλαμπ του “Μύλου”. Έχω δει πολλές συναυλίες και αρκετές τις ξεχνώ. Εκείνη όμως τη συναυλία δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Random εικόνες στο μυαλό μου από αυτή τη συναυλία: μπλε αποχρώσεις παντού, κατάνυξη, ο Sivert στη σκηνή, ένας πραγματικός σαμάνος, η αίσθηση ότι ήμασταν μάρτυρες κάτι πολύ σημαντικού», σχολίασε ανασύροντας αναμνήσεις η Βάσια Τζανακάρη.

«Η σκηνή του club του “Μύλου” φάνταζε πολύ μικρή για τον Sivert, τον τραγουδιστή με αυτή τη συγκλονιστική φωνή, γι’ αυτή την bigger than life μπάντα, και μου φαινόταν ότι η μουσική τους μπορούσε να γκρεμίσει τείχη, τα τείχη μέσα μας, να φτάσει παντού. Και έτσι κι έγινε», συνέχισε.

Οι ίδιοι οι Madrugada δήλωσαν απόλυτα εντυπωσιασμένοι από την αποδοχή και την αγάπη που δείχνει το κοινό στην Ελλάδα για τη μουσική «από την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ καταλάβαμε ότι έκανε μεγάλη εντύπωση και μάς άρεσε ιδιαίτερα ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική μας».

Για τους Madrugada πάντως το ελληνικό κοινό «τους πήρε πολύ σοβαρά» και από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν το καλύτερο κοινό μπροστά στο οποίο έπαιξαν.

«Βασικά είμαστε μια ροκ μπάντα που επιδιώκει η μουσική της να είναι έξω από το χρόνο», δήλωσε ο Sivert Høyem με τις επιρροές του συγκροτήματος να συμπεριλαμβάνουν, όπως είπε, εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του ’80, punk, αλλά και country.

Μετά από αμέτρητα live, πέντε άλμπουμ και μια σημαντική απώλεια, οι Madrugada έκαναν μια παύση πολλών ετών και η επανένωση ήρθε το 2019 με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από το πρώτο άλμπουμ τους «Industrial Silence».

Οι συναυλίες που έδωσε τον Απρίλιο του 2019 στην Ελλάδα ήταν πραγματικά εξωπραγματικές, ένιωθες το πάθος τους και το πάθος του κόσμου για αυτούς. Ήταν μια εκδήλωση της παθιασμένης σχέσης που υπάρχει με το ελληνικό κοινό.

Η περιοδεία επανένωσης των Madrugada το 2019 πυροδότησε τη δημιουργική φλέβα του συγκροτήματος και το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Chimes At Midnight», το οποίο είναι η πρώτη νέα δισκογραφική δουλειά τους μετά από 14 χρόνια.

Σχολιάζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Sivert Høyem είπε: «Είναι ένας φρικιαστικός, τρομακτικός πόλεμος μέσα στην καρδιά της Ευρώπης και η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα ζούσε κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Φυσικά το να εγκαταλείπουν άνθρωποι την πατρίδα τους δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Συμβαίνει παγκοσμίως. Αυτό που έγινε στην Ουκρανία απλά, ήταν πάρα πολύ κοντά μας».

Θυμίζουμε ότι ο τραγουδιστής των Madrugada έχει γράψει το τραγούδι «Prisoner Of The Road» για τη στήριξη του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (Norwegian Refugee Council/ NRC).

Ο νέος δίσκος τους αποδεικνύει πόσο επώδυνη αλλά και δημιουργική στάθηκε η πορεία του συγκροτήματος. Ενός συγκροτήματος που από το πρώτο του άλμπουμ («Industrial Silence») το 1999 έως και το τελευταίο του 2008 («Madrugada»), συνέχιζε να δημιουργεί αυθεντικά ροκ τραγούδια γεμάτα πάθος και εξομολογητική ειλικρίνεια.

Οι ίδιοι μάλιστα είπαν πως στο νέο τους άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι, το «The World Could Be Falling Down», που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της μπάντας, καθώς και το τραγούδι ράφτηκε όταν η μπάντα ηχογραφούσε τον πρώτο της δίσκο, «Industrial Silence», αλλά παρέμεινε στο συρτάρι για 21 χρόνια.

Εδώ λοιπόν, κάτω από το λόφο του Αρδηττού, υπό το βλέμμα του Παρθενώνα, οι Madrugada επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα με το νέο τους άλμπουμ «Chimes at Midnight».

Η ανταπόκρισή και η διάδρασή τους με το ελληνικό κοινό είναι πραγματικά συγκινητική και εντυπωσιάζει. Ίσως και να είναι απολύτως λογική. Άλλωστε, παραφράζοντάς τους, «Nobody Loves them Like We Do».

Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε με τους Madrugada να υπογράφουν αφίσες – τις οποίες έχει επιμεληθεί ο εικαστικός Δημήτρης Ντουραμάκος – και να ανανεώνουν το ραντεβού μας για τη συναυλία του Σεπτεμβρίου.