Οι Madrugada ερμηνεύουν για το ελληνικό κοινό το «The World Could Be Falling Down»

Ακούστε τη νέα ακουστική εκτέλεση των Madrugada για το ελληνικό κοινό.

Το δεκαμελές Irida Vocal Ensemble της Δήμητρας Καραμπεροπούλου θα πλαισιώσει τους Madrugada το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου σε δύο τραγούδια, το πολυαγαπημένο «Honey Bee» και το επιβλητικό «Stabat Mater», δημιουργώντας μυσταγωγική ατμόσφαιρα.

Η «Irida Vocal Ensemble» έχει κινητήρια δύναμη την ανάγκη για μουσική επικοινωνία αλλά και τις συνεχείς προκλήσεις που θέτει η φωνητική έκφραση.

Αυτή η νεοσύστατη γυναικεία χορωδία έχει σκοπό να προβάλλει και να παρουσιάσει νέες και παλιές συνθέσεις και τραγούδια τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές ρεπερτόριο – πέρα από μουσικό ύφος και γλώσσα – στο σύγχρονο πολιτιστικό στερέωμα.

Παράλληλα ένα ακόμη τραγούδι των Madrugada, το «The World Could Be Falling Down», είναι διαθέσιμο από τα Pepper 96.6 Sessions:

Οι πάντα ανήσυχοι και δημιουργικοί Madrugada ηχογράφησαν για τον Pepper 96.6 το «The World Could Be Falling Down» σε μία νέα ακουστική εκδοχή. Και πλέον οι φίλοι τους στην Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν και να συμφωνήσουν ότι οι Madrugada ξέρουν να πειραματίζονται.

Ο Frode Jacobsen, ο μπασίστας των Madrugada, θυμάται για το τραγούδι: «Το “The World Could Be Falling Down” γράφτηκε το 1998, ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσουμε το ντεμπούτο άλμπουμ μας “Industrial Silence”»

«Βρισκόμασταν σε μια τόσο έντονα δημιουργική περίοδο εκείνη την εποχή και είχαμε τόσο πολύ υλικό που δυστυχώς δεν καταφέραμε να ηχογραφήσουμε όλες τις ιδέες μας. Φανταζόμασταν το πρώτο μας άλμπουμ μας σαν μία ζωντανή συναυλία και για αυτό το λόγο θέλαμε το άλμπουμ να έχει ποικιλομορφία», εξηγεί.

«Εν τέλει προτιμήσαμε το “Shine” αντί για το The World Could Be Falling Down, επειδή είχε παρόμοια αίσθηση και δομή συγχορδίας. Αλλά ο Jon, ο Sivert και εγώ δεν ξεχάσαμε ποτέ αυτό το τραγούδι και έτσι, το 2020 ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε ξανά. Το τραγούδι έχει αναφορές σε μπάντες όπως οι Rain Parade και γενικά εμπνέεται από τη σκηνή του “Paisley Underground” που βρισκόταν στο απόγειό της στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στο Λος Άντζελες», περιγράφει.

«Για εμένα, είναι ένα τραγούδι για το καλοκαίρι και αν θυμάμαι καλά, οι στίχοι είναι σαν στιγμιότυπα από τις διακοπές που έκανε το 1998 ο Sivert στην Ελλάδα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί το τραγούδι, και περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας πάνω σε αυτό στο στούντιο ηχογράφησης μου, Malabar, στο Όσλο», αναφέρει.

«Προσθέσαμε τις τελευταίες πινελιές στο Λος Άντζελες, μαζί με τον παραγωγό μας, Kevin Ratterman. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θρυλικό Sunset Sound Studio 1. Εκ των υστέρων, αποδείχτηκε πολύ σωστό που επιλέξαμε να το ηχογραφήσουμε στο Λος Άντζελες, καθώς ήταν η πόλη και η σκηνή της που ενέπνευσε το τραγούδι αυτό», προσθέτει.

Η ήρεμη δύναμη των Madrugada, η μουσική τους, θα πλημμυρίσει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, δε θα είναι μόνοι. Δύο υπέροχες γυναίκες, δύο από τις πιο ωραίες και μελωδικές νέες φωνές της pop σήμερα, η Ane Brun και η δική μας Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord, θα τους συνοδεύσουν ζωντανά στη σκηνή.