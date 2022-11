Η Madonna ζητά να συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο για να συζητήσουν «σημαντικά θέματα»

Η Madonna δήλωσε ότι θέλει να συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο και σημείωσε ότι είναι άδικο που έχει «αφοριστεί» από την Καθολική Εκκλησία «τρεις φορές».

Η 63χρονη τραγουδίστρια είχε μία δύσκολη σχέση με τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το μουσικό βίντεο για το «Like A Prayer» απαγορεύτηκε από την εκκλησία το 1989, καθώς περιείχε φλεγόμενους σταυρούς και μία ερωτική απεικόνιση του Ιησού. Ο Ιταλός Ρωμαιοκαθολικός ιστορικός Ρομπέρτο ντε Ματέι ανέφερε τότε: «Το βίντεο αποτελεί βλασφημία και προσβολή επειδή δείχνει ανήθικους μέσα σε μία εκκλησία» (μέσω του Independent).

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ ενθάρρυνε επίσης παλαιότερα το κοινό να μποϊκοτάρει τη Madonna και να μην παρακολουθήσει την περιοδεία της «Blond Ambition» στην Ιταλία.

Η βασίλισσα της pop, επικρίθηκε ξανά από την Καθολική Εκκλησία το 2006 μετά από μία συναυλία στη Ρώμη στην οποία «σταυρώθηκε» στη σκηνή ως μέρος ενός νούμερου του προγράμματος.

Ο αείμνηστος καρδινάλιος Ersilio Tonini μιλώντας τότε με την έγκριση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ σχολίασε σχετικά: «Αυτή τη φορά τα όρια έχουν πραγματικά ξεπεραστεί. Αυτή η συναυλία είναι μία βλάσφημη πρόκληση για την πίστη και μία βεβήλωση του σταυρού. Θα πρέπει να αφοριστεί».

«Το γεγονός ότι σταυρώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας στην πόλη των παπών και των μαρτύρων είναι μία πράξη ανοιχτής εχθρότητας. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα σκάνδαλο και μία προσπάθεια να δημιουργήσει δημοσιότητα», υποστήριξε.

«Θα έρθει η ώρα που αυτή η γυναίκα θα συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός πέθανε στο σταυρό και για εκείνη, ότι έχυσε το αίμα του για εκείνη. Τη λυπάμαι», σημείωσε.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter στις 5 Μαΐου, η Madonna απηύθυνε στον Πάπα Φραγκίσκο πρόσκληση για να συμφιλιωθούν, γράφοντας: «Γεια σας Ποντίφικα Φραγκίσκο, είμαι μία καλή Καθολική. Το ορκίζομαι! Εννοώ ότι δεν βρίζω!»

«Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από την τελευταία μου εξομολόγηση. Θα ήταν δυνατόν να συναντηθούμε μία ημέρα για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα;», συνέχισε.

«Έχω αφοριστεί τρεις φορές. Δεν μου φαίνεται δίκαιο. Με εκτίμηση, Madonna», κατέληξε.

Η Madonna είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar» για τη σχέση της με τη θρησκεία, χαρακτηρίζοντάς την «αστεία».

«Μου αρέσει να προκαλώ, είναι στο DNA μου. Αλλά εννέα στις δέκα φορές, υπάρχει λόγος γι’ αυτό», δήλωσε στο περιοδικό το 2013, λέγοντας ότι δεν είναι «μεγάλη οπαδός των κανόνων».

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022