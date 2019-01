Μία ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε η Madonna την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στους θαμώνες του γκέι μπαρ «Stonewall Inn» της Νέας Υόρκης.

Όσοι βρέθηκαν εκεί για την αλλαγή του χρόνου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ακούσουν τη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία πήγε μαζί με τον 13χρονο γιο της David Banda με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση του Stonewall.

Οι ταραχές πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 Ιουνίου 1969 στο «Stonewall Inn» και θεωρούνται ευρέως ότι αποτελούν το πιο σημαντικό γεγονός που οδήγησε στο απελευθερωτικό κίνημα των ΛΟΑΤ.

Η 60χρονη «βασίλισσα της pop» που αποτελεί είδωλο για την παγκόσμια γκέι κοινότητα αναφέρθηκε στα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 28 Ιουνίου του 1969 στο μπαρ μεταξύ της αστυνομίας και της γκέι κοινότητας που διεκδικούσε ίση μεταχείριση.

Στη συνέχεια η Madonna με τη βοήθεια του γιου της τραγούδησε το «Like a Prayer» για να ακολουθήσει το κλασικό τραγούδι «Can’t Help Falling in Love» του Elvis Presley από το 1961.

Στην αρχή ο David Banda συνόδευσε τη μητέρα του στο τραγούδι παίζοντας με την κιθάρα του, ενώ στο δεύτερο τραγούδι τη συνόδευσε και με τη φωνή του.

Η Madonna υιοθέτησε τον David Banda το 2006 από το «Σπίτι της Ελπίδας» στο Μαλάουι και εκείνη την εποχή πάλευε για τη ζωή του καθώς ήταν άρρωστος από πνευμονία και ελονοσία.

@Madonna, activist and friend, gave a surprise performance at stonewall. And she was everything you imagined to be. ❤ #ally #hiv #UEqualsU #madonna pic.twitter.com/Y7p5fffWdi

— Plus Magazine (@HIVPlusMag) January 1, 2019