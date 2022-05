Madonna: Τι απαντά στην κριτική για τη συλλογή NFT με το τρισδιάστατο μοντέλο του κόλπου της

Η Madonna υπερασπίστηκε την απόφασή της να κυκλοφορήσει μία συλλογή NFTs που περιλαμβάνει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κόλπου της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η βασίλισσα της pop ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει μία φιλανθρωπική συλλογή τρισδιάστατων NFTs, η οποία περιλαμβάνει ένα βίντεο με το άβατάρ της να γεννά έντομα, πεταλούδες και δέντρα.

Η συλλογή «Mother Of Creation» (Μητέρα της Δημιουργίας) περιγράφεται ως ένα «έργο που έγινε με αγάπη» κατά την διάρκεια μιας περιόδου ενός έτους σε συνεργασία με τον digital artist Beeple (Mike Winkelmann), ο οποίος πούλησε ένα NFT πέρυσι για 69 εκατομμύρια δολάρια.

Αρκετοί θαυμαστές έχουν έκτοτε χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικρίνουν τη Madonna και να εκφράσουν την απορία τους σχετικά με την ουσία της συλλογής.

Η Madonna, η οποία έλαβε γνώση της κριτικής και αναγνώρισε ότι ενδεχομένως κάποιοι να «παραξενεύτηκαν» από τη συλλογή των NFTs, είπε στον Winkelmann ότι «δεν είναι συχνό φαινόμενο να βγαίνει από τον κόλπο μου μία ρομποτική σαρανταποδαρούσα».

«Κάνω αυτό που κάνουν οι γυναίκες από την αρχή του κόσμου, δηλαδή να γεννούν. Αλλά σε ένα πιο υπαρξιακό επίπεδο, γεννάω τέχνη και δημιουργικότητα και θα ήμασταν χαμένοι χωρίς αυτά τα δύο», εξήγησε η 63χρονη τραγουδίστρια.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για τη δημιουργία αυτών των βίντεο προηγήθηκε πολλή σκέψη και συζήτηση», πρόσθεσε.

Το πρώτο έργο της συλλογής είναι το «Mother Of Nature» (Μητέρας της Φύσης) και ακολουθούν το «Mother Of Evolution» (Μητέρα της Εξέλιξης), το οποίο περιέχει το τραγούδι «Justify My Love» της Madonna και πρωτότυπη μουσική από τον Igor Bardykin και το «Mother Of Technology» (Μητέρα της Τεχνολογίας).

Η συλλογή βγήκε σε δημοπρασία την Τετάρτη 11 Μαΐου μέσω του marketplace NFT SuperRare και τα τρία έργα της αποκτήθηκαν από διαφορετικούς αγοραστές.

Όλα τα έσοδα από τα τρία κομμάτια της συλλογής NFTs της Madonna θα διατεθούν σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις: το Ίδρυμα Voices of Children, το οποίο βοηθά γυναίκες και παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ίδρυμα City of Joy, το οποίο υπερασπίζεται τα θύματα βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και το Black Mama’s Bail Out, το οποίο καλύπτει την εγγύηση για την αποφυλάκιση κρατουμένων Μαύρων γυναικών που είναι μητέρες.

Η Moonpay, μία πλατφόρμα κρυπτογράφησης που βοήθησε στο εγχείρημα, θα δωρίσει επίσης 100.000 δολάρια σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Auctions for the Mother of Creation triptych, by @beeple and @Madonna, are now live on @SuperRare 💎

Mother of Nature, Mother of Evolution and Mother of Technology are priced at 0.00035774 ETH ($1 USD) with a 2 day auction

Bid now: https://t.co/czIF2giJu3 pic.twitter.com/dTqOl3AIJA

— SuperRare 💎 (@SuperRare) May 11, 2022