Η Madonna θα συνεργαστεί με την Katy Perry σε ένα νέο remix

Η Madonna είναι «μεγάλη θαυμάστρια της Katy Perry εδώ και χρόνια».

Η Madonna φέρεται να έχει καλέσει την Katy Perry να συμμετάσχει σε ένα νέο πρότζεκτ με remixes τραγουδιών της δισκογραφίας της.

Η Katy Perry ήταν μεταξύ των αστέρων που είχαν εμφανιστεί στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Bitch I’m Madonna» της βασίλισσας της pop που κυκλοφόρησε το 2015 και τώρα υποστηρίζεται ότι η 37χρονη θα συμμετάσχει σε ένα νέο remix μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Madonna στο πλαίσιο ενός νέου άλμπουμ.

«Η Madonna δουλεύει όσο πιο σκληρά γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Όχι μόνο ετοιμάζει τη βιογραφική ταινία της, αλλά είναι επίσης στο στούντιο όλες τις ώρες», δήλωσε μία πηγή στη στήλη «Bizarre» της βρετανικής εφημερίδας «The Sun»

«Είναι μεγάλη θαυμάστρια της Katy εδώ και χρόνια και πάντα έλεγε ότι ήθελε να κάνει ένα τραγούδι μαζί της», συνέχισε.

«Με αυτό το πρότζεκτ με τα remixes όλα μπήκαν στη θέση τους. Καθώς τα σχέδια είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας. Ελπίζουμε ότι οι θαυμαστές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ», πρόσθεσε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Οκτώβριο συμπληρώνονται τέσσερις δεκαετίες από την κυκλοφορία του πρώτου single της, «Everybody», το 1982. Η Madonna θα μπορούσε να γιορτάσει την επέτειο αυτή με την κυκλοφορία των remixes.

Αφορμή για αυτό το νέο πρότζεκτ φέρεται να έχει αποτελέσει το επιτυχημένο remix της κλασικής επιτυχίας «Frozen» της Madonna από το 1998.

Στα τέλη του 2021, ένα remix του τραγουδιού από τον DJ Sickick άρχισε να γίνεται viral στο TikTok. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το remix κυκλοφόρησε επίσημα στο iTunes και στις πλατφόρμες streaming. Έκανε ντεμπούτο στο No. 20 του Hot Dance/Electronic Songs Chart του Billboard και έφτασε στο No. 15, ενώ ανέβηκε επίσης στο No. 5 του Dance/Electronic Digital Song Sales Chart στις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η Madonna έχει επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις της στις προσπάθειές της να ξαναγράψει τη βιογραφία της, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει εμπνευστεί τον τίτλο της από ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησε το 2000.

«Σκεφτόμουν το “What It Feels Like For A Girl”, είναι κάπως ωραίο, σωστά;», ανέφερε

Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι «πολύ περίεργο» να ανατρέχει στο παρελθόν της για τις ανάγκες τις βιογραφίας της. «Είναι πολύ περίεργο να γράφω για τη ζωή μου και το παρελθόν μου και να μην ζω τη ζωή μου. Αισθάνομαι ότι ζω πολύ στο παρελθόν και είναι λίγο μπερδεμένο», είπε.