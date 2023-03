Η Madonna είναι στο στούντιο με τον Max Martin

Η Madonna αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει νέα μουσική μαζί με τον Max Martin.

Η βασίλισσα της pop δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία στην οποία βρίσκεται σε ένα στούντιο ηχογράφησης με τον βραβευμένο με Grammy Σουηδό παραγωγό.

«Όταν έχεις αμφιβολίες πήγαινε στη δουλειά. Τίποτα δεν καταστέλλει το θόρυβο ή τους επικριτές περισσότερο από το να βρίσκεσαι στη δημιουργική διαδικασία!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Στη φωτογραφία, η Madonna και ο Max Martin εμφανίζονται να γράφουν σημειώσεις σε χαρτιά μπροστά από ηχεία και μία οθόνη υπολογιστή.

Ο θρυλικός Σουηδός μουσικός παραγωγός και τραγουδοποιός Max Martin έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Taylor Swift, ο The Weeknd, η Ariana Grande, η Britney Spears και οι Backstreet Boys.

Ο Max Martin έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy και το Polar Music Prize. Δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία για περισσότερα από 30 χρόνια και συνεχίζει να είναι μία σημαντική δύναμη στη μουσική, δημιουργώντας κορυφαίες επιτυχίες στα charts που διαμορφώνουν τον ήχο της pop μουσικής όπως τον ξέρουμε σήμερα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Madonna ενώνει τις δυνάμεις της με τον Max Martin.

Το 14ο και τελευταίο μέχρι σήμερα άλμπουμ της Madonna ήταν το «Madame X» που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου 2019. Το άλμπουμ χαρακτηριζόταν από ένα κράμα διαφορετικών μουσικών ειδών, όπως pop, reggaeton και ηλεκτρονική μουσική.

Η Madonna υποδύεται τη «Madame X», μία περσόνα που γίνεται ο κεντρικός χαρακτήρας του άλμπουμ. Το «Madame X», το οποίο περιλάμβανε συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Maluma, Quavo και Swae Lee, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200.

Το καλοκαίρι του 2022, η Madonna κυκλοφόρησε τη συλλογή «Finally Enough Love: 50 Number Ones», στην οποία συγκέντρωσε νέα remixes, μίξεις και edit των 50 τραγουδιών της που έχουν κατακτήσει το No. 1 στο Dance Club Songs του Billboard.

