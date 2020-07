Η Ρωσία επέβαλε στη Madonna πρόστιμο 1 εκατ. δολ. επειδή μίλησε υπέρ των LGBTQ

Το 2012 η Madonna είχε εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στο πλαίσιο της περιοδείας της «The MDNA Tour» και κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, έκανε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία υπέρ της LGBTQ κοινότητας σε ένα έθνος όπου η ομοφυλοφιλία έχει ποινικοποιηθεί.

Οκτώ χρόνια αργότερα, η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τη ρωσική κυβέρνηση για την ομιλία της και παραδέχεται πως δεν το πλήρωσε ποτέ.

«Έκανα αυτή την ομιλία σε μια συναυλία στην Αγία Πετρούπολη πριν από 8 χρόνια», έγραψε η Madonna σε ανάρτησή της στο Twitter, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από εκείνη τη βραδιά.

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την κυβέρνηση επειδή υποστήριξα την ομοφυλοφιλική κοινότητα», συνέχισε και πρόσθεσε: «Δεν το πλήρωσα ποτέ».

Στο βίντεο από τη συναυλία στην Αγία Πετρούπολη το 2012 ακούμε τη Madonna να λέει: «Θέλουμε να αγωνιστούμε για το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε αυτοί που είμαστε», είπε στο πλήθος που φώναζε με ενθουσιασμό το όνομά της.

«Είναι μια πολύ περίεργη στιγμή στον κόσμο», σημείωσε και ανέφερε ότι καθώς ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη, παρατήρησε ότι «οι άνθρωποι φοβούνται όλο και περισσότερο τους άλλους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί». «Οι άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότερο στενόμυαλοι… είναι μια πολύ τρομακτική στιγμή», σχολίασε.

«Είμαι εδώ για να πω ότι η ομοφυλοφιλική κοινότητα και οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι, εδώ και σε όλο τον κόσμο, έχουν τα ίδια δικαιώματα… τα ίδια δικαιώματα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό, με αποδοχή, με συμπόνια, με αγάπη», κατέληξε.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid……………….. #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc

— Madοnna (@Madοnna) July 20, 2020