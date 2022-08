Madonna: Η πρώτη γυναίκα με ένα άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200 σε κάθε δεκαετία από το 1980

Η Madonna γράφει ιστορία για ακόμα μία φορά.

Η Madonna γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί στο Top 10 του Billboard 200 με ένα νέο άλμπουμ σε κάθε μία από τις δεκαετίες του 1980, του 1990, του 2000, του 2010 και τώρα του 2020.

Καθώς η νέα συλλογή της «Finally Enough Love» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 8 του Billboard Hot 100, η Madonna έγινε μόλις το δέκατο όνομα που καταφέρνει να εμφανιστεί στο Top 10 με ένα νέο άλμπουμ σε όλες τις δεκαετίες από το 1980 έως το 2020.

Τα άλλα εννέα ονόματα είναι όλοι σόλο άνδρες καλλιτέχνες ή συγκροτήματα που αποτελούνται από άνδρες.

Το πρώτο άλμπουμ της Madonna που έκανε είσοδο στο Top 10 του Billboard 200 ήταν ο παρθενικός δίσκος, με τίτλο το όνομά της, στις 6 Οκτωβρίου 1984. Το άλμπουμ και έφτασε στο Νο. 8 δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου 1984.

Πέντε άλμπουμ της Madonna ανέβηκαν στο Top 10 του Billboard 200 τη δεκαετία του 1980 («Madonna», «Like a Virgin», «True Blue», το soundtrack του «Who’s That Girl» και «Like a Prayer»), επτά άλμπουμ τη δεκαετία του 1990 («I’m Breathless: Music From and Inspired by the Film Dick Tracy», «The Immaculate Collection», «Erotica», «Bedtime Stories», «Something to Remember,» το soundtrack της «Evita» και «Ray of Light»).

Επίσης, έξι άλμπουμ της Madonna εμφανίστηκαν στο Top 10 τη δεκαετία του 2000 («Music», «GHV2: Greatest Hits Volume 2», «American Life», «Confessions on a Dance Floor», «Hard Candy» και «Celebration») και τέσσερα τη δεκαετία του 2010 («Sticky & Sweet Tour», «MDNA», «Rebel Heart» και «Madame X»).

Από αυτά τα 23 άλμπουμ, τα εννέα κατέκτησαν το Νο. 1 του Billboard 200: Τα «Like a Virgin», «True Blue», «Like a Prayer», «Music», «American Life», «Confessions on a Dance Floor», «Hard Candy», «MDNA» και «Madame X».

Οι καλλιτέχνες με ένα νέο άλμπουμ στο Top 10 σε όλες τις δεκαετίες από το 1980

• AC/DC

• Def Leppard

• Paul McCartney

• Madonna

• Metallica

• Ozzy Osbourne

• Robert Plant

• Prince

• Bruce Springsteen

• James Taylor

Εν τω μεταξύ, τα σερί του Paul McCartney, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς του με τους Wings, του Bruce Springsteen και του James Taylor ξεκινούν από τη δεκαετία του 1970, χωρίς να υπολογίζεταi η καθοριστική συμβολή του McCartney στους Beatles, οι οποίοι είχαν 17 άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200 τη δεκαετία του 1960 και άλλα 15 άλμπουμ από τότε.

Το «Finally Enough Love», το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από dance remixes που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, γιορτάζει τα 50 Νο. 1 της Madonna στο chart των Dance Club Songs.

Η Madonna παραμένει ο πρώτος και καλλιτέχνης με τουλάχιστον 50 τραγούδια στο No. 1 σε οποιοδήποτε μεμονωμένο chart του Billboard.