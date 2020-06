Madonna: Με πατερίτσες στις διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Παρά την καταπονημένη υγεία της, η Madonna κατέβηκε στους δρόμους του Λονδίνου και έγινε ένα με τους διαδηλωτές.

Η Madonna κατέβηκε στους δρόμους του Λονδίνου για να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες υπέρ του κινήματος Black Lives Matter, αιφνιδιάζοντας τους διαδηλωτές.

Η τραγουδίστρια περπατούσε χρησιμοποιώντας πατερίτσες, καθώς το γόνατό της είναι ακόμη καταπονημένο από τον τραυματισμό της.

Η Madonna δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος που εθεάθη ανάμεσα στο πλήθος των διαδηλωτών στο κεντρικό Λονδίνο.

Στις πορείες συμμετείχαν επίσης η ηθοποιός Suki Waterhouse, η σχεδιάστρια μόδας και παρουσιάστρια Alexa Chung, ο επαγγελματίας αθλητής του μποξ Anthony Joshua, ο βετεράνος Ολυμπιονίκης στο τένις Boris Becker και άλλοι.

Wow, Madonna is really out there on the streets protesting in London rn pic.twitter.com/GLgWqkImwy — Chris (@chrstnavelli) June 6, 2020

Πολλοί ήταν οι παριστάμενοι που κατέγραψαν με τα κινητά τηλέφωνά τους τη Madonna να έχει γίνει ένα με το πλήθος και να διαδηλώνει μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο.

Διάφορα στιγμιότυπα δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Madonna at the #BlackLivesMatter protest in Central London OMG pic.twitter.com/oCNizug7SG — zoe (@mdnagoat) June 6, 2020

Πριν από λίγες ημέρες η Madonna προκάλεσε αντιδράσεις όταν θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον George Floyd αναρτώντας στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο χόρευε στην κουζίνα της κατοικίας της μαζί με τον γιο της David το τραγούδι «They Don’t Really Care About Us» του Michael Jackson.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατηγόρησαν την τραγουδίστρια ότι η κίνησή της δεν είχε καμία επαφή με την πραγματικότητα, με την ίδια να εξηγεί ότι επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι επειδή «στην Αμερική συμβαίνουν καθημερινά πράξεις ρατσισμού και διακρίσεων».