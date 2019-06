Η νέα δισκογραφική δουλειά της Madonna με γενικό τίτλο «Madame X» κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard 200».

Το 14ο studio album της «βασίλισσας της pop» κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου από τις Maverick, Live Nation και Interscope Records / Universal Music και σημείωσε 95.000 ισοδύναμες πωλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Από το συνολικό αριθμό το εντυπωσιακό νούμερο των 90.000 αφορά παραδοσιακές πωλήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 5.000 μονάδες προέρχονται από streaming. Οι πωλήσεις του άλμπουμ ενισχύθηκαν από την προσφορά στην αγορά εισιτηρίων για την επερχόμενη περιοδεία της Madonna σε θέατρα.

Το «Madame X» είναι το πρώτο άλμπουμ της μετά από επτά χρόνια που κυριαρχεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Madame ❌ giving thanks to the blessed Virgin………………. 🙏🙏🙏🙏 #madamex #gratitude pic.twitter.com/f78Y6mGt9N

— Madonna (@Madonna) June 24, 2019