Ένα άλμπουμ πρωτοποριακό, πλουραλιστικό, αυθεντικό. Ένα άλμπουμ 100% Madonna.

Η Madonna αποκαλύπτει το «Madame X», το καινούργιο άλμπουμ της που κυκλοφορεί από τις Maverick, Live Nation και Interscope Records / Universal Music.

Έχοντας επηρεαστεί σε δημιουργικό επίπεδο από το γεγονός ότι ζει στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας τα τελευταία έτη, η «βασίλισσα της pop» παρουσιάζει μία συλλογή με 15 νέα τραγούδια που γιορτάζουν την μακρόχρονη σχέση της με τη λατινική μουσική και την κουλτούρα, καθώς και με άλλες επιρροές από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Madonna τραγουδά στο νέο άλμπουμ της στα πορτογαλικά, στα ισπανικά και στα αγγλικά.

Το «Madame X» ηχογραφήθηκε στην Πορτογαλία, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη και για την προετοιμασία του απαιτήθηκαν 18 μήνες.

«Η Λισαβόνα είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο δίσκος μου», δηλώνει η Madonna. «Βρήκα τη φυλή μου εκεί και ένα μαγικό κόσμο απίστευτων μουσικών που ενίσχυσαν την πεποίθησή μου ότι η μουσική είναι πραγματικά ενωμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί την ψυχή του σύμπαντος.»

Madame ❌ is everywhere……………My new album is out now – listen here https://t.co/cwDiAKmsiv pic.twitter.com/N9u4mVTZ7Q — Madonna (@Madonna) June 14, 2019

Ποια είναι η «Madame X»;

«Η “Madame X” είναι μία μυστική πράκτορας, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας ταυτότητες, παλεύοντας για την ελευθερία, φέρνοντας φως στα σκοτεινά μέρη. Είναι δασκάλα cha-cha. Καθηγήτρια. Αρχηγός κράτους. Νοικοκυρά. Ιππέας. Φυλακισμένη. Μαθήτρια. Δασκάλα. Καλόγρια. Τραγουδίστρια καμπαρέ. Αγία. Ιερόδουλη», αναφέρει η Madonna για την ταυτότητα αυτής της νέας περσόνας.

Το άλμπουμ είχαν προλογίσει πέντε singles που είχαν κυκλοφορήσει διαδοχικά.

Πρόκειται για τη συνεργασία με τον Maluma στο «Medellín», το οποίο αποτυπώνει το πνεύμα της Κολομβίας, το anthemic «I Rise» που στέλνει μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας, η συνάντηση με τον Swae Lee στο «Crave», ένα mid-tempo pop τραγούδι με trap επιρροές, τα τζαμαϊκανά dancehall vibes του «Future» με τη συμμετοχή του Quavo, καθώς και το ηχητικά πρωτοποριακό «Dark Ballet».

Mother of dragons………….. 🐉 Madame ❌ Album drops June 14th ❌ #madamex pic.twitter.com/M9QpstQHFy — Madonna (@Madonna) June 11, 2019

Η Madonna έχει ενώσει δυνάμεις με τον τακτικό συνεργάτη της Mirwais, καθώς και με τους παραγωγούς Mike Dean και Diplo, μεταξύ άλλων, ενώ έχει μοιραστεί το μικρόφωνο με τον Maluma, την Anitta, τον Quavo τον Swae Lee.

Το «Madame X» κυκλοφορεί σε standard (15 τραγούδια) και σε deluxe έκδοση (13 τραγούδια).

Επίσης είναι διαθέσιμη μία ποικιλία ειδικών πακέτων του «Madame X» με εμπορεύματα περιορισμένης έκδοσης, οι εκδόσεις βινυλίου και κασέτας του άλμπουμ, αλλά και ένα Deluxe Box Set, το οποίο θα περιλαμβάνει αφίσες με τη Madonna, τα τραγούδια του άλμπουμ σε κασέτες, ένα ένθετο βιβλίο κ.ά.



Το tracklist του «Madame X»:

1. Medellín με τον Maluma

2. Dark Ballet

3. God Control

4. Future ft. Quavo

5. Batuka

6. Killers Who Are Partying

7. Crave ft. Swae Lee

8. Crazy

9. Come Alive

10. Extreme Occident (μόνο στην deluxe έκδοση)

11. Faz Gostoso ft. Anitta

12. Bitch I’m Loca ft. Maluma

13. I Don’t Search I Find

14. Looking for Mercy (μόνο στην deluxe έκδοση)

15. I Rise