Η Madonna κυκλοφορεί τρία εντελώς γυμνά NFTs – Και ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κόλπου της

Η συλλογή των τριών NFTs που απεικονίζουν γυμνή τη Madonna κυκλοφορεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Madonna κάνει την είσοδό της στον κόσμο τον NFTs.

Η 63χρονη τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον Beeple για να δημιουργήσουν μία σειρά από NFTs που την απεικονίζουν εντελώς γυμνή να γεννάει πεταλούδες, έντομα και δέντρα.

Με την ονομασία «Mother of Creation» (Μητέρα της Δημιουργίας), η συλλογή NFT, η οποία θα πωληθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, περιλαμβάνει επίσης ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κόλπου της Madonna, το οποίο είναι διαθέσιμο σε πλήρη έκταση στην ιστοσελίδα της συλλογής.

«Ήθελα να διερευνήσω την έννοια της δημιουργίας, όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί έρχεται στον κόσμο μέσω του κόλπου μίας γυναίκας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης γεννά τη δημιουργικότητα», ανέφερε η Madonna σε δήλωσή της, σημειώνοντας ότι «όλα τα έργα σχεδιάστηκαν με βάση μία τρισδιάστατη σάρωση».

Στο πρώτο NFT της συλλογής, που ονομάζεται «Mother of Nature» (Μητέρα της Φύσης), η Madonna εμφανίζεται ξαπλωμένη στο έδαφος, με τα πόδια ανοιχτά, να γεννά ένα γιγάντιο δέντρο.

«Σε ένα ψυχρό εργαστηριακό περιβάλλον, χωρίς κανένα σημάδι ζωής, ένα άνοιγμα δίνει τη θέση του σε ένα κλαδί που μεταμορφώνεται σε ένα ολόκληρο ζωντανό δέντρο», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της συλλογής.

«Σπρώχνει ενάντια στη βαρύτητα και τα λουλούδια ανθίζουν. Το δέντρο μπορεί να λυγίσει ή ακόμα και να σπάσει, αλλά συνεχίζει να αναδημιουργεί και να ανθίζει. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ένα νέο κείμενο της Madonna», σημειώνεται.

Στο δεύτερο έργο, που ονομάζεται «Mother of Evolution» (Μητέρα της εξέλιξης), η Madonna γεννάει πεταλούδες, τις οποίες τόσο η ίδια όσο και ο Bleep τις περιγράφουν ως «μία από τις πιο όμορφες δημιουργίες της φύσης και ένα σημάδι ελπίδας».

«Οι πεταλούδες είναι μία μεταφορά για το παράδοξο ότι ο κόσμος καίγεται σε μία μετα-αποκαλυπτική σκηνή, αλλά υπάρχουν ακόμα στοιχεία ζωής», τονίζουν.

«Συνεχίζουμε να γεννάμε, ανεξάρτητα από την καταστροφή που συντελείται, ανεξάρτητα από την καταπίεση που αντιμετωπίζουμε. Μεταφέρει το σημαντικό μήνυμα ότι αν περιμένετε ο κόσμος να είναι τέλειος ή η ζωή σας να είναι τέλεια για να δημιουργήσετε τέχνη, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Πρέπει να το κάνουμε, για τη δική μας επιβίωση σε αυτόν τον χαοτικό, απρόβλεπτο κόσμο», συνεχίζουν.

Το συγκεκριμένο NFT περιλαμβάνει επίσης το τραγούδι «Justify My Love» της βασίλισσας της pop μαζί με πρωτότυπη μουσική του Igor Bardykin.

Το τρίπτυχο συμπληρώνει ένα ακόμη NFT, που ονομάζεται «Mother of Technology» (Μητέρα της Τεχνολογίας), στο οποίο πρωταγωνιστούν τα αναπαραγωγικά όργανα της Madonna, τα οποία αυτή τη φορά γεννούν έντομα για να καταδείξουν «τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη μπορεί επίσης να γεννήσει φως στον κόσμο, αλλά μόνο αν χρησιμοποιηθεί με τη σωστή συνείδηση».

«Μπορούμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε, αλλά αυτό έχει συνέπειες. Η φύση θα νικήσει τελικά στο τέλος», δηλώνει το καλλιτεχνικό δίδυμο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της συλλογής, η Madonna και ο Beeple, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Mike Winkelmann, συνεργάζονταν επί σειρά μηνών για τη δημιουργία του ρηξικέλευθου τρίπτυχου «Mother of Creation», το οποίο έχει ως στόχο να «αναπαραστήσει μία διαφορετική μορφή γέννησης στον σύγχρονο κόσμο μας».

«Όταν ο Mike και εγώ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το έργο πριν από ένα χρόνο, ήμουν ενθουσιασμένη που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ το όραμά μου για τον κόσμο ως μητέρα και καλλιτέχνης με τη δική του μοναδική οπτική γωνία», δηλώνει η Madonna.

«Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι όπου μετατρέψαμε μαζί αυτό το έργο από μία διανοητική ιδέα σε μία συναισθηματική ιστορία, γεννώντας την τέχνη», συνέχισε.

«Αυτά τα τρία NFTS είναι αποτέλεσμα εργασίας που έγινε με αγάπη για ένα έτος, καθώς και οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να συνδεθούν με την ιδέα της δημιουργίας και της μητρότητας μέσα από αυτές τις οπτικοποιήσεις», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της συλλογής.

Η Madonna σημειώνει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις της συλλογής των NFTs θα παραχωρηθούν σε τρεις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, – το Voices of Children Foundation, το City of Joy και το Black Mama’s Bail Out – οι οποίες «επικεντρώνονται στην υποστήριξη γυναικών και παιδιών σε όλο τον κόσμο».