Η Madonna κυκλοφορεί την International Deluxe έκδοση του «Madame X»

Η International Deluxe έκδοση του «Madame X» περιέχει τραγούδια που δεν ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η deluxe διεθνής έκδοση του άλμπουμ «Madame X» της Madonna από το 2019 κυκλοφορεί πλέον ψηφιακά σε όλο τον κόσμο. Προηγουμένως ήταν διαθέσιμο μόνο σε CD σε επιλεγμένες χώρες.

Το International Deluxe eAlbum περιλαμβάνει τα 15 αρχικά τραγούδια της deluxe έκδοσης του άλμπουμ «Madame X», καθώς και τα τρία bonus tracks από το CD2 της αρχικής έκδοσης που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ ψηφιακά.

Η έκδοση του «Back That Up To The Beat» που περιλαμβάνεται στο νέο ψηφιακό άλμπουμ είναι η τελική, ηχογραφημένη στο στούντιο, έκδοση και όχι η demo έκδοση που κυκλοφόρησε στις 30 Δεκεμβρίου.

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τη Madonna σε συνεργασία με την Britanny Hazard και τον Pharrell Williams, ενώ την παραγωγή του επιμελήθηκαν η Madonna, ο Pharrell Williams, ο Jeff Bhasker και ο Mike Dean.

Το «Back That Up To The Beat» γράφτηκε περίπου την εποχή του προηγούμενου άλμπουμ της Madonna, του «Rebel Heart» που κυκλοφόρησε το 2016.

Τα άλλα δύο τραγούδια που κυκλοφορούν τώρα για πρώτη φορά ψηφιακά είναι το «Funana» και το «Ciao Bella», τα οποία η Madonna έχει γράψει και έχει κάνει την παραγωγή τους μαζί με τον στενό συνεργάτη της Mirwais.

Ο διεθνής χαρακτήρας των δύο τελευταίων τραγουδιών αναδεικνύεται από τις συνεργασίες με τον Πορτογάλο τραγουδιστή Dino D’Santiago στο «Funana» και τον τραγουδιστή Kimi Djabate από τη Γουινέα-Μπισάου στο «Ciao Bella».

Το «Madame X» κατέκτησε αμέσως την κορυφή του Billboard 200 με την κυκλοφορία του και έγινε το ένατο άλμπουμ της Madonna που ανέβηκε στο Νο. 1 των ΗΠΑ. Η Madonna διατήρησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από τα άλμπουμ 11 της Barbra Streisand.

Το «Madame X» ήταν επίσης το 22ο άλμπουμ της Madonna που βρέθηκε στο Top 10 των charts.

Ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο, που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας «Madame X Tour» της Madonna το 2020, άρχισε να προβάλλεται από το Paramount+ τον περασμένο Οκτώβριο. Η συναυλιακή ταινία κατέγραψε τη συναυλία της Madonna στη Λισαβόνα τον Ιανουάριο του 2020.

Όταν κυκλοφόρησε αρχικά το άλμπουμ «Madame X», το Rolling Stone σημείωσε ότι ήταν «τόσο αξιοθαύμαστα παράξενο, που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σταθείς στην άκρη και να δεις το κορίτσι να προχωρά». Το Clash Music παρατήρησε: «Είναι μία όπερα ή μία κωμωδία λαθών. Θα σας κάνει να νιώσετε σύγχυση, απογοήτευση, ευτυχία και ίσως χαρά, αλλά σίγουρα θα σας κάνει να νιώσετε».