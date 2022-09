Η Madonna κυκλοφορεί το ακυρωμένο picture disc του «Erotica» με το προκλητικό εξώφυλλο

Η Madonna κυκλοφορεί επιτέλους ένα από τα πιο περιζήτητα κομμάτια της καριέρας της.

Τριάντα χρόνια αφότου ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η κυκλοφορία ενός picture disc 12″ του «Erotica» με εξώφυλλο μία φωτογραφία στην οποία η τραγουδίστρια ρουφάει τα δάχτυλα των ποδιών της από το προκλητικό βιβλίο της «Sex», η Rhino Records θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του πέμπτου άλμπουμ της Madonna με μία νέα έκδοση του picture disc βινυλίου 12″ σε περιορισμένα αντίτυπα.

Η συλλεκτική έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει το τραγούδι «Erotica» στην πλευρά Α και ένα instrumental και ένα ραδιοφωνικό edit του single στην πλευρά Β.

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο της, η Madonna ανακοίνωσε την κυκλοφορία του picture disc, γράφοντας στο Twitter: «Αγαπητέ Johnny, ελπίζω ο κόσμος να είναι τώρα έτοιμος γι’ αυτό… Love Dita».

Παράλληλα, ανάρτησε ένα βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων που ξεκινά με τη φράση: «Υπάρχει μία ορισμένη ικανοποίηση σε μία μικρή αναμονή».

Στο βίντεο φαίνεται ο δίσκος να περιστρέφεται καθώς ακούγεται το τραγούδι «Erotica» και τελειώνει με την αναφορά: «Το ακυρωμένο picture-disc του 1992».

Το «Erotica», το πρώτο single του ομότιτλου άλμπουμ Madonna που κυκλοφόρησε το 1992, έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 1 του Dance Club Single Sales Chart. Ένα remix του τραγουδιού συμπεριλήφθηκε στην πρόσφατη επετειακή συλλογή «Finally Enough Love: 50 Number Ones» της Madonna.

Σύμφωνα με τη Rhino Records, ο δίσκος με το εξώφυλλο στο οποίο η τραγουδίστρια ρουφάει τα δάχτυλα των ποδιών της ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 1992 με αφορμή την ταυτόχρονη κυκλοφορία του άλμπουμ «Erotica» και του βιβλίου «Sex».

«Ωστόσο, το picture disc ακυρώθηκε απροσδόκητα λίγο πριν από την κυκλοφορία του, καθώς το εξώφυλλό του θεωρήθηκε τότε πολύ προκλητικό για να εκτεθεί στα καταστήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Rhino για την επετειακή έκδοση.

«Τα αντίτυπα που κατασκευάστηκαν καταστράφηκαν αμέσως, με ελάχιστα να βρίσκουν το δρόμο τους στα χέρια του κοινού, γεγονός που ενίσχυσε τη διαβόητη γοητεία της συγκεκριμένης έκδοσης», σημειώνεται.

Εν τω μεταξύ, η Madonna θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου ένα νέο remix της επιτυχίας της «Hung Up» από το 2005 με τη συμμετοχή της Δομινικανής ράπερ Tokischa.

Dear Johnny, I hope the world's now ready for it…

Love, Dita

If you dare…..https://t.co/N1WMyWTZU1 xo pic.twitter.com/q1iShzXJ00

— Madonna (@Madonna) September 12, 2022