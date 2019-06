Η Madonna δίνει στη δημοσιότητα το video clip για το τραγούδι «God Control» από τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Madame X».

Η «βασίλισσα της pop» επέστρεψε θριαμβευτικά στο θρόνο της, καθώς το «Madame X» σηματοδοτεί το 9ο άλμπουμ στην ένδοξη καριέρα της που κατορθώνει να πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ.

Το 14ο studio album της Madonna κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου από τις Maverick, Live Nation και Interscope Records / Universal Music και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για το μοναδικό ύφος του και τον πειραματικό τόνο του.

Το «Madame X» αποτελεί την καλοδομημένη προσπάθεια της διάσημης τραγουδίστριας να σταθεί δίπλα στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και να συμβάλλει στη διάδοση των μηνυμάτων τους.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out.

— Madonna (@Madonna) June 26, 2019