Η Madonna γιορτάζει πέντε δεκαετίες κυριαρχίας στα clubs με τη συλλογή «Finally Enough Love»

Μία συλλογή με τα πενήντα Νο. 1 club τραγούδια της Madonna – Διάσημα remixes και ακυκλοφόρητο υλικό

Η Madonna έγραψε ιστορία όταν βρέθηκε στην κορυφή του Dance Club Songs Chart για 50ή φορά και έγινε ο πρώτος και μοναδικός καλλιτέχνης που έχει πενήντα No. 1 επιτυχίες σε οποιοδήποτε ενιαίο chart του Billboard.

Για να γιορτάσει αυτό το ιστορικό ορόσημο, η Madonna επιμελήθηκε δύο νέες συλλογές: Το «Finally Enough Love: 50 Number Ones», μία νέα συλλογή με 50 τραγούδια που περιλαμβάνει τα αγαπημένα της remixes από τις κορυφαίες dance επιτυχίες της που κατακτούν τα charts και γεμίζουν τα clubs σε όλο τον κόσμο εδώ και τέσσερις δεκαετίες και μία μικρότερη έκδοση με 16 τραγούδια, με τον λιτό τίτλο «Finally Enough Love».

Αυτές οι νέες συλλογές θα αποτελέσουν τις πρώτες κυκλοφορίες άλμπουμ της Madonna στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με τη Warner Music Group, η οποία προβλέπει επίσης μία εκτεταμένη σειρά επανακυκλοφοριών από τον κατάλογο ολόκληρης της πρωτοποριακής καριέρας της.

Το «50 Number Ones» καλύπτει ολόκληρη την κυριαρχία της Madonna στα dance club charts με δεκάδες remixes από τους κορυφαίους παραγωγούς του κόσμου. Εκτός από τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών, η συλλογή περιέχει επίσης μία επιλογή από σπάνια remixes, εκ των οποίων περισσότερα από 20 κυκλοφορούν επίσημα για πρώτη φορά ή κυκλοφορούν εμπορικά/ψηφιακά για πρώτη φορά.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη ψηφιακά από τις 19 Αυγούστου, μαζί με μια έκδοση 3 CD. Θα είναι επίσης διαθέσιμη μία περιορισμένη έκδοση με 6 LP δίσκων βινυλίου σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, αποκλειστικά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Madonna και του Rhino.com.

Η έκδοση 16 τραγουδιών, «Finally Enough Love», θα είναι διαθέσιμη για streaming από τις 24 Ιουνίου, ενώ οι εκδόσεις 1 CD και 2 LP 180 γραμμαρίων θα κυκλοφορήσουν στις 19 Αυγούστου.

Ως πρώτο δείγμα αυτών των συλλογών, κυκλοφορεί για πρώτη φορά τώρα ψηφιακά το «You Can Dance Remix Edit» του «Into The Groove».

Το «Finally Enough Love: 50 Number Ones», που περιλαμβάνει περισσότερα από 220 λεπτά σε remixes, παρουσιάζει τα τραγούδια της Madonna κατά κύριο λόγο με χρονολογική σειρά και περιέχει τη πληθώρα των πρωτοποριακών τραγουδιών που την έκαναν διεθνές είδωλο, από το «Holiday» του 1983 μέχρι το «I Don’t Search I Find» του 2019, σε remixes από μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς DJs όλων των εποχών, όπως οι Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon και Avicii.

Σε αρκετά τραγούδια η Madonna συνεργάζεται με άλλους απίστευτους καλλιτέχνες, όπως η Britney Spears («Me Against The Music»), ο Justin Timberlake και ο Timbaland («4 Minutes») και η Nicki Minaj («Bitch I’m Madonna»). Κάθε remix έγινε πρόσφατα remastered για τη συλλογή από τον Mike Dean, ο οποίος έκανε την παραγωγή στα δύο πιο πρόσφατα άλμπουμ της Madonna, το «Rebel Heart» (2015) και το «Madame X» (2019).

Και οι δύο αυτές νέες συλλογές περιλαμβάνουν επίσης το «You Can Dance», την πρώτη συλλογή της Madonna με remixes. Το «You Can Dance», το οποίο συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια κυκλοφορίας, έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των πέντε εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως και εξακολουθεί να είναι το δεύτερο remix album με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η συλλογή αποτίει επίσης φόρο τιμής στο «Everybody», το πρώτο single της Madonna, το οποίο γιορτάζει την επέτειο των 40 ετών από την κυκλοφορία του στις 6 Οκτωβρίου Η Madonna αναδιάρθρωσε τη χρονολογική σειρά του άλμπουμ επιλέγοντας τρία edits από το «You Can Dance», συμπεριλαμβανομένων των «Into The Groove», «Everybody» και «Physical Attraction», το οποίο αντικατοπτρίζει την underground club ατμόσφαιρα που έδωσε έμπνευση στις πρώτες ηχογραφήσεις της ως καλλιτέχνης της Sire.

Εκτός από αυτές τις σπάνιες ηχογραφήσεις, τα άλμπουμ αυτά περιλαμβάνουν επίσης εκδόσεις που κυκλοφορούν για πρώτη φορά επίσημα, όπως το «Alternate Single Remix» του «Keep It Together», το «Offer Nissim Promo Mix» του «Living For Love» και άλλα.

Εν όψει της κυκλοφορίας του «Finally Enough Love» τον Ιούνιο, ένα από τα πενήντα No. 1 τραγούδια της Madonna, το «Causing A Commotion», κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της φετινής Record Store Day στις 23 Απριλίου σε ένα EP βινύλιο 12 ιντσών με τίτλο «Who’s That Girl Super Club Mix», που περιείχε τρία remixes του τραγουδιού.

Αργότερα φέτος αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες εκπλήξεις με αφορμή τους εορτασμούς των 40 ετών της Madonna στη μουσική.

Το tracklist των κυκλοφοριών

Finally Enough Love

1. Everybody (You Can Dance Remix Edit) +#

2. Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) +#

3. Like A Prayer (Remix/Edit)

4. Express Yourself (Remix/Edit)

5. Vogue (Single Version) +

6. Deeper And Deeper (David’s Radio Edit) +#

7. Secret (Junior’s Luscious Single Mix)

8. Frozen (Extended Club Mix Edit)

9. Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

10. Hollywood (Calderone & Quayle Edit) +#

11. Hung Up (SDP Extended Vocal Edit)

12. Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) °+

13. Girl Gone Wild (Avicii’s UMF Mix)

14. Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) *+

15. Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

16. I Don’t Search I Find (Honey Dijon Radio Mix)

Finally Enough Love: 50 Number Ones

1. Holiday (7” Version) +

2. Like A Virgin (7” Version)

3. Material Girl (7” Version)

4. Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) +#

5. Open Your Heart (Video Version) +

6. Physical Attraction (You Can Dance Remix Edit) +#

7. Everybody (You Can Dance Remix Edit) +#

8. Like A Prayer (Remix/Edit)

9. Express Yourself (Remix/Edit)

10. Keep It Together (Alternate Single Remix) *+

11. Vogue (Single Version) +

12. Justify My Love (Orbit Edit)

13. Erotica (Underground Club Mix)

14. Deeper And Deeper (David’s Radio Edit) +#

15. Fever (Radio Edit) +

16. Secret (Junior’s Luscious Single Mix)

17. Bedtime Story (Junior’s Single Mix)

18. Don’t Cry For Me Argentina (Miami Mix Edit)

19. Frozen (Extended Club Mix Edit)

20. Ray Of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit) +#

21. Nothing Really Matters (Club 69 Radio Mix) +

22. Beautiful Stranger (Calderone Radio Mix)

23. American Pie (Richard ‘Humpty’ Vission Radio Mix)

24. Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

25. Don’t Tell Me (Thunderpuss Video Remix) +#

26. What It Feels Like For A Girl (Above And Beyond Club Radio Edit)

27. Impressive Instant (Peter Rauhofer’s Universal Radio Mixshow Mix) +#

28. Die Another Day (Deepsky Radio Edit) +#

29. American Life (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Edit) *+

30. Hollywood (Calderone & Quayle Edit) +#

31. Me Against The Music (Peter Rauhofer Radio Mix) + – Britney Spears feat. Madonna

32. Nothing Fails (Tracy Young’s Underground Radio Edit) *+

33. Love Profusion (Ralphi Rosario House Vocal Edit) +#

34. Hung Up (SDP Extended Vocal Edit)

35. Sorry (PSB Maxi Mix Edit) +#

36. Get Together (Jacques Lu Cont Vocal Edit) +

37. Jump (Axwell Remix Edit)

38. 4 Minutes (Bob Sinclar Space Funk Edit) + – feat. Justin Timberlake & Timbaland

39. Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) +#

40. Celebration (Benny Benassi Remix Edit)

41. Give Me All Your Luvin’ (Party Rock Remix) – feat. LMFAO & Nicki Minaj

42. Girl Gone Wild (Avicii’s UMF Mix)

43. Turn Up The Radio (Offer Nissim Remix Edit) *+#

44. Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) *+

45. Ghosttown (Dirty Pop Intro Remix)

46. Bitch I’m Madonna (Sander Kleinenberg Video Edit) +# – feat. Nicki Minaj

47. Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

48. I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)

49. Crave (Tracy Young Dangerous Remix) – feat. Swae Lee

50. I Don’t Search I Find (Honey Dijon Radio Mix)

* ακυκλοφόρητο

+ διαθέσιμο ψηφιακά για πρώτη φορά

# διαθέσιμο εμπορικά για πρώτη φορά