Η Madonna γελάει με το «πρήξιμο από την επέμβαση» μετά την κριτική για την εμφάνισή της στα Grammy 2023

Η Madonna γελάει με τις φήμες που την ήθελαν να υποφέρει από μία αποτυχημένη πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Η 64χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter τη Δευτέρα μία νέα φωτογραφία της μετά τα δυσμενή σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της στα Βραβεία Grammy 2023 νωρίτερα αυτό το μήνα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, στην οποία εμφανίζεται με πλεξούδες, σκισμένο τζιν και ένα καπέλο με την επιγραφή «Spiritually Hungry», η Madonna έγραψε: «Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που το πρήξιμο από την επέμβαση έχει υποχωρήσει».

Στα Βραβεία Grammy 2023 που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτό το μήνα, η Madonna είχε προλογίσει την εμφάνιση του Sam Smith και της Kim Petras, οι οποίοι παρουσίασαν την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Unholy».

Μετά την τελετή απονομής των βραβείων, η ομιλία της Madonna έδειξε να επισκιάζεται από την εμφάνισή της, καθώς οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να επισημαίνουν πόσο διαφορετικό φαινόταν το πρόσωπο της τραγουδίστριας, εξαπολύοντας κατηγορίες για μία αποτυχημένη πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Δύο ημέρες αργότερα, η Madonna ανταπέδωσε τα πυρά της στους επικριτές της με μια ανάρτηση της στο Instagram.

«Ήταν τιμή μου να προλόγίσω την Kim Petras και τον Sam Smith στα Grammy», έγραψε.

«Ήθελα να δώσω το τελευταίο βραβείο που ήταν το Άλμπουμ της Χρονιάς, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν πιο σημαντικό να συστήσω την πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στα Grammy – μία στιγμή που γράφει ιστορία! Και επιπλέον κέρδισε ένα Grammy», συνέχισε, πριν απαντήσει στα σχόλια.

«Πολλοί άνθρωποι επέλεξαν να μιλήσουν μόνο για τις κοντινές φωτογραφίες μου που τραβήχτηκαν με μία κάμερα με μακρύ φακό από έναν φωτογράφο που θα παραμόρφωναν το πρόσωπο οποιουδήποτε!», τόνισε.

«Για άλλη μία φορά βρέθηκα στη σκιά του ηλικιακού ρατσισμού και του μισογυνισμού που διαπερνά τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ένας κόσμος που αρνείται να τιμήσει τις γυναίκες που ξεπερνούν τα 45 και νιώθει την ανάγκη να τις τιμωρήσει αν συνεχίσουν να έχουν ισχυρή θέληση, να εργάζονται σκληρά και να ζουν την περιπέτεια», πρόσθεσε.

Η Madonna σημείωσε στη συνέχεια ότι «δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη» για την εμφάνισή της και «δεν πρόκειται να το κάνει τώρα».

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023