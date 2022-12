Η Madonna κυκλοφορεί το «Gambler» για πρώτη φορά ψηφιακά

Το «Gambler» ήταν ένα από τα τραγούδια της Madonna για το soundtrack της ταινίας «Vision Quest».

Η επιτυχία «Gambler» της Madonna από το 1985 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στις υπηρεσίες streaming και στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής, 37 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της.

Τρεις εκδόσεις του δυναμικού τραγουδιού – η έκδοση βινυλίου 7 ιντσών, μία εκτεταμένη dance μίξη και μία instrumental μίξη – είναι πλέον διαθέσιμες παγκοσμίως στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω της Rhino και της Warner Music Group.

Προηγουμένως, το τραγούδι (στην εκδοχή του βινυλίου 7 ιντσών) ήταν διαθέσιμο μόνο στο soundtrack της ταινίας «Vision Quest» (Αναζητώντας Το Όραμα), που κυκλοφόρησε από την Geffen Records, ενώ το dance mix και το instrumental mix ήταν διαθέσιμα πριν από δεκαετίες σε φυσικές εκδόσεις singles εκτός των ΗΠΑ. Το «Gambler» δεν έχει συμπεριληφθεί ποτέ σε κανένα άλμπουμ της Madonna.

Το «Gambler» κυκλοφόρησε τώρα ψηφιακά, κατόπιν «προσωπικού αιτήματος της Madonna», σύμφωνα με εκπρόσωπο της Rhino. Πρόκειται για τη νεότερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επανεκδόσεων κυκλοφοριών από τη δισκογραφία της που ανακοινώθηκε το 2021.

Ενώ το «Gambler» είναι η τελευταία επανέκδοση από τη δισκογραφία της Madonna που κυκλοφορεί για το 2022, η Rhino/Warner υπόσχεται ότι θα ακολουθήσουν «περισσότερα διασκεδαστικά πράγματα» το 2023 και ότι το «Gambler» είναι «μόνο μία μικρή γεύση από όσα μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές» το επόμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι ενώ έχει κυκλοφορήσει ένα επίσημο μουσικό βίντεο για το «Gambler», δεν θα αναβαθμιστεί σε remastered digital HD ποιότητα, όπως κάποια από τα βίντεο της Madonna στο παρελθόν. Και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την κυκλοφορία του «Gambler» σε φυσικές μορφές.

Η Madonna έγραψε τη μουσική και τους στίχους του «Gambler» και την παραγωγή του έκανε ο παραγωγή του John «Jellybean» Benitez.

Το «Gambler» ήταν ένα από τα δύο τραγούδια με τα οποία συμμετείχε η Madonna στο soundtrack της ταινίας «Vision Quest». Το άλλο ήταν η μπαλάντα «Crazy for You», που ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, σε παραγωγή επίσης του Jellybean. Η Madonna εμφανίστηκε στο «Vision Quest» ως τραγουδίστρια σε ένα κλαμπ και ερμήνευσε και τα δύο τραγούδια για λίγο στην ταινία.

Αν και το «Gambler» δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε μεγάλη επιτυχία εκτός της Αμερικής, φτάνοντας στο Top 10 του Ευρωπαϊκού Hot 100 Singles Chart του Billboard και στο επίσημο Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρόλο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ ένα single με το «Gambler» για το αμερικανικό κοινό, το επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού παίχτηκε από το MTV στις ΗΠΑ για λίγες εβδομάδες στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου του 1985.

Οι θαυμαστές που παρακολούθησαν την περιοδεία «The Virgin Tour» της Madonna εκείνο το καλοκαίρι την είδαν επίσης να ερμηνεύει το τραγούδι ζωντανά. Η περιοδεία αυτή απαθανατίστηκε στο home video μεγάλου μήκους «Madonna Live: The Virgin Tour», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1985. Το «The Virgin Tour» βρέθηκε για πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 του Top Music Video Sales Chart του Billboard στις αρχές του 1986.

Κάποιοι ίσως αναρωτιούνται γιατί το «Gambler» δεν κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ ως single, λαμβάνοντας υπόψη πόσο δημοφιλής ήταν η Madonna το 1985.

Η Madonna είχε πληθώρα νέων επιτυχιών εκείνη τη χρονιά, αλλά μόνο τα μισά από αυτά τα τραγούδια βρίσκονταν στην αμερικανική έκδοση του άλμπουμ της «Like A Virgin».

Το 1985, η Madonna κυκλοφόρησε συνολικά έξι singles εκτός των ΗΠΑ – τρία τραγούδια από το άλμπουμ «Like A Virgin» της Warner Bros. («Material Girl», «Angel» και «Dress You Up»), δύο από το soundtrack του «Vision Quest» («Crazy for You» και «Gambler») και το το «Into the Groove» από την ταινία «Desperately Seeking Susan».

Από αυτά τα τραγούδια μόνο τα τέσσερα κυκλοφόρησαν ως singles στις ΗΠΑ: Τα «Material Girl», «Crazy for You», «Angel» και «Dress You Up», αν και, το «Groove» ήταν επίσης το B-side του αμερικανικού single 12 ιντσών του «Angel».