Η Madonna συνεχίζει να γράφει ιστορία – Στο Billboard Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες

Μόνο δύο γυναίκες στην ιστορία έχουν εμφανιστεί με τα τραγούδια της στο Billboard Hot 100 σε πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.

Η Madonna εντάσσεται στην εκλεκτή σειρά των καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες.

Μετά την είσοδο της συνεργασίας της με τον The Weeknd και τον Playboi Carti στο «Popular» στο τελευταίο chart, η Madonna έχει εμφανιστεί με τα τραγούδια της στο Hot 100 στη δεκαετία του 1980, του 1990, του 2000, του 2010 και τώρα του ’20.

Η Madonna είναι πλέον μαζί με την Cher οι μοναδικές γυναίκες που έχουν εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 σε πέντε συνεχόμενες δεκαετίες, με την ιστορία της Cher στο chart να εκτείνεται από τη δεκαετία του ’60 έως τη δεκαετία του ’00.

Η Brenda Lee είναι η μόνη άλλη γυναίκα που έχει εμφανιστεί στο Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες.

Μετά τις συνεχόμενες παρουσίες στο chart τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70, ενώ το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Rockin’ Around the Christmas Tree» επανέρχεται κάθε χρόνο στο chart τις δεκαετίες του 2010 και του 2020.

Το «Popular» κάνει το ντεμπούτο του στο No. 43 του Billboard Hot 100 έχοντας καταγράψει 10,1 εκατομμύρια streams, 2 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και 4.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα του (2-8 Ιουνίου), σύμφωνα με τη Luminate.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου και συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της νέας σειράς «The Idol» του The Weeknd για το HBO.

Οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες είναι οι Ray Charles, Cher, Michael Jackson, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Elvis Presley, Smokey Robinson, Rolling Stones, Santana και Stevie Wonder.

Τρεις καλλιτέχνες έχουν εμφανιστεί στο Hot 100 σε έξι διαφορετικές Ο Michael Jackson, ο Paul McCartney και ο Elvis Presley.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Michael Jackson και ο Paul McCartney έχουν εμφανιστεί στο Hot 100 σε επτά διαφορετικές δεκαετίες ο καθένας, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη συμμετοχή τους τη δεκαετία του ’60 στους Jackson 5 και στους Beatles, αντίστοιχα.

Το «Popular» είναι το 58ο τραγούδι της Madonna που κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100, με τη βασίλισσα της pop να καταγράφει την έβδομη καλύτερη επίδοση μεταξύ των γυναικών στα 65 χρόνια ιστορίας του chart – το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 4 Αυγούστου 1958.

Ήταν ένας ιστορικός μήνας για τη μουσική. Εκτός από την έναρξη του Billboard Hot 100, η Madonna γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1958 και ο Michael Jackson στις 29 Αυγούστου 1958.

Η Taylor Swift προηγείται όλων των γυναικών με 190 τραγούδια στο Hot 100, ενώ ακολουθούν η Nicki Minaj (129), η Beyoncé (81), η Aretha Franklin (73), η Ariana Grande (73) και η Rihanna (63).

Η Madonna ξεφεύγει πλέον από την ισοβαθμία με τη Miley Cyrus, η οποία έχει αντικρίσει 57 τραγούδια της να κάνουν είσοδο στο Hot 100.

Η Madonna κατέκτησε με το «Popular» την υψηλότερη θέση της στο Hot 100 από το 2012, όταν το «Give Me All Your Luvin’», με τη συμμετοχή της Nicki Minaj και της M.I.A., έφτασε στο Νο. 10, και έγινε το 38ο τραγούδι της στο Top 10 του chart.

Ταυτόχρονα, το «Popular» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 6 του Hot R&B Songs Chart του Billboard, αποτελώντας την πρώτη εμφάνιση της Madonna στο chart από τότε που ξεκίνησε το 2012.

Το τραγούδι της σειράς «The Idol» έκανε επίσης ντεμπούτο στο No. 14 του Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart, αποτελώντας την πρώτη είσοδο της Madonna στην κατάταξη από το 1995.

Το «Popular» σημειώνει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της Madonna στο Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart, μετά μόνο το «Like a Virgin» που ανέβηκε στο Νο. 9 το 1985. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Vogue», το οποίο έφτασε στο Νο. 16 το 1990.

Μετά την κυκλοφορία του «Popular» στις 2 Ιουνίου, ακολούθησε στις 9 Ιουνίου η συνεργασία της Madonna με τον Sam Smith στο «Vulgar», το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί στα charts του Billboard την επόμενη εβδομάδα.

Οι καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες

• Madonna (’80s -’20s)

• Ozzy Osbourne (’80s -’20s)

• Eagles (’70s -’00s & ’20s)

• Fleetwood Mac (’70s -’00s & ’20s)

• Elton John (’70s -’00s & ’20s)

• Chuck Berry (’50s -’70s & ’10s -’20s)

• Perry Como (’50s -’70s & ’10s -’20s)

• Brenda Lee (’50s -’70s & ’10s -’20s)

• Andy Williams (’50s -’70s & ’10s -’20s)

• Prince (’70s -’10s)

• Cher (’60s -’00s)

• The Rolling Stones (’60s -’00s)

• Santana (’60s -’00s)

• Stevie Wonder (’60s -’00s)

• Ray Charles (’50s -’90s)

• Smokey Robinson (’50s -’90s)