Η Madonna κυκλοφορεί το demo του «Back That Up To The Beat»

Ένα demo της Madonna που είχε διαρρεύσει προ ετών στο διαδίκτυο, αποκτά στο TikTok τη δόξα που του αναλογεί.

Η Madonna κυκλοφορεί επίσημα το demo του «Back That Up To The Beat» μαζί με μία sped up έκδοση του τραγουδιού που έχει γίνει viral στο TikTok.

Ένα demo της Madonna που ονομαζόταν αρχικά το «Back That Up (Do It)», όταν διέρρευσε στα τέλη του 2014, αποκτά τώρα τη δόξα που του αναλογεί.

Για όσους δεν γνωρίζουν το τραγούδι, είχε ληφθεί υπόψη για το «Rebel Heart» του 2015, προτού ένα μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων εκείνου του άλμπουμ διαρρεύσει στο διαδίκτυο περίπου τέτοια εποχή πριν από οκτώ χρόνια.

Το «Back That Up» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Pharrell Williams, ο οποίος συμμετείχε ως παραγωγός στον δίσκο «Hard Candy» της Madonna και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ακούγεται να απέχει χιλιόμετρα από το άλμπουμ του 2008, το οποίο έκτοτε έχει ωριμάσει σαν καλό κρασί.

Αλλά δεν έμεινε για πάντα στη σκιά: το «Back That Up To The Beat», όπως είναι πλέον γνωστό, τελικά δουλεύτηκε ξανά από τον Mike Dean και τον Jeff Bhasker και συμπεριλήφθηκε ως bonus track στο άλμπουμ «Madame X» της Madonna το 2019, αν και με εντελώς διαφορετικό ανατολίτικο ύφος.

Κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες, ένας χρήστης του TikTok δημοσίευσε μία επιβραδυμένη έκδοση της εκδοχής του τραγουδιού που είχε διαρρεύσει, ενώ ένας άλλος χρήστης της πλατφόρμας δημοσίευσε κάποια στιγμή μία επιταχυνόμενη έκδοση.

Το «Back That Up To The Beat» απογειώθηκε στη συνέχεια και εμφανίστηκαν στο TikTok χιλιάδες βίντεο που χρησιμοποιούσαν το τραγούδι.

Η Madonna αποφάσισε να δράσει σχετικά γρήγορα και κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες το demo του «Back That Up To The Beat» με την ένδειξη «το αυθεντικό demo του 2015» και μία επιταχυμένη (sped up) έκδοση.

Το 2022 συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το δισκογραφικό ντεμπούτο της Madonna, η οποία συνεχίζει να παραμείνει μπροστά από τις εξελίξεις, να αναζητά πάντα νέους ήχους και να προχωρά την pop μουσική προς τα εμπρός.