Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2019

View this post on Instagram

⭐️ MAD VMA 2019 LIVE ⭐️ Συνεχίζει να κατακτά την Ευρώπη και απόψε με το νέο της τραγούδι θα βάλει φωτιά στη σκηνή των βραβείων: @foureira με τον @official2j #MadVMA19 #cocacolagreece