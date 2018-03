Όταν οχτώ κορυφαίοι hitmakers συμπράττουν σε ένα τραγούδι, τότε το αποτέλεσμα ονομάζεται «Mad Love» και θα το αγαπήσετε τρελά.

Η reggae συναντά την dance μουσική σε μία απίθανη συνεργασία με λάτιν υπόβαθρο. Ο Sean Paul, o David Guetta και η Becky G συστήνουν το «Mad Love» και δεν είναι μόνοι.

Το τραγούδι συνυπογράφει μία απίστευτη ομάδα από διάσημους καλλιτέχνες, η οποία συμπεριλαμβάνει τη Shakira, την Ina Wroldsen («How Deep Is Your Love», «Breathe»), τους Clean Bandit, αλλά και τον Sean Paul με τον David Guetta. Η Shakira, μάλιστα, είχε δώσει τη φωνή της στην αρχική έκδοση του «Mad Love», που ονομαζόταν τότε «Temple».

Συνδράμουν επιπλέον οι παραγωγοί Giorgio Tuinfort (Michael Jackson, Rihanna, David Guetta) και Emily Warren που έχει βάλει την υπογραφή της σε επιτυχίες όπως το «New Rules» της Dua Lipa, το «No More Sad Songs» των Little Mix, το «Don’t Let Me Down» των The Chainsmokers, το «Boys» της Charli XCX και άλλες.

Από την πρώτη του εμφάνιση στο προσκήνιο με τον παρθενικό δίσκο του το 2000, ο Sean Paul έχει γίνει ένα πολιτιστικό είδωλο. Ξεκάθαρα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της γενιάς του, έχει πουλήσει πάνω από δέκα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως με άλμπουμ που του χάρισαν εφτά υποψηφιότητες για βραβείο Grammy και μία νίκη με το «Dutty Rock» το 2004.

Ο Sean Paul είναι ο δεύτερος εμπορικότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών στη reggae μουσική, πίσω μόνο από το θρύλο Bob Marley. Επίσης είναι ο πρώτος και μοναδικός Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης που μετρά πάνω από 22 τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο Top 10.

Η συνεισφορά του σε διεθνή smash hits όπως το «Cheap Thrills» της Sia και το «Rockabye» των Clean Bandit ήταν καθοριστική.

Το «Mad Love» έχει αποκτήσει παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα και προμηνύει το έβδομο άλμπουμ του Sean Paul, πρώτο στη συνεργασία του με την Island Records της Universal Music που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016.

Έχοντας συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, ο David Guetta αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της dance σκηνής. Έχει πουλήσει πάνω από τριάντα εκατομμύρια δίσκους και έχει προταθεί εννέα φορές για βραβείο Grammy, κερδίζοντας δύο.

Η 21χρονη Rebbeca Marie Gomez, ευρέως γνωστή με το καλλιτεχνικό της Becky G, θεωρείται η… «Λατίνα Selena Gomez» και ήδη διαθέτει στο ενεργητικό της επιτυχίες που έχουν κατακτήσει την κορυφή σχεδόν σε όλες τις λατινόφωνες χώρες του κόσμου.