«Mad Love»: Νέο τραγούδι από τη Matina Zara

Με ένα αγγλόφωνο house pop τραγούδι επιστρέφει η Matina Zara.

H Matina Zara, η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει από τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα, παρουσιάζει το νέο της single «Mad Love».

To «Mad Love», που ηχογραφήθηκε στα παγκοσμίου φήμης Black Rock Studios στην Σαντορίνη, είναι ένα αγγλόφωνο house pop track που ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Matina Zara, Leon Bolier και Dimitris Voukelatos.

Το «Mad Love» δίνει συνέχεια στα επιτυχημένα singles της Matina Zara.

Η Ελληνοκαναδέζα ερμηνεύτρια έχει κυκλοφορήσει τα «Kiss and Tell» και «Lies» και έχει συνεργαστεί με τον επιτυχημένο house DJ και παραγωγό Dino MFU στο «Lose It All» και με τον Ρώσο house and future house παραγωγό Sasha Youth στο «I Need It».

Παράλληλα, εκτός από επιτυχημένες solo live εμφανίσεις, έχει συνεργαστεί επί σκηνής με τις ΜΕΛΙSSES και τον Γιώργο Σαμπάνη.

Με φρέσκο ήχο, καλοκαιρινό ρυθμό και δυναμισμό, το «Mad Love» θα είναι ένα από τα πιο popular anthems του φετινού καλοκαιριού.

Κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από την Panik Records.