Mad Clip: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη χρονιά που φεύγει

Prin 3 xronia pernousa ta xeirotera xristougenna , terma provlimatismenos me to ti tha mou eferne to aurio, fetos ekana 240 lives , 8 noumero ena kuklofories , mia Platina kai ena youtube plaque. Sas efxaristo gia oles tis aksehastes stigmes pou mou xarisate fetos . Pleon den eimai provlimatismenos gia to ti tha mou feri to aurio …Eimai apofasismenos na ta valo ola fwtia to 2020 ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#blessed #thankyou