Machine Gun Kelly και Willow τραγουδούν για ένα «Emo Girl»

Δύο ανατρεπτικοί καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Machine Gun Kelly συνεργάζεται με τη Willow στο νέο single «Emo Girl» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Mainstream Sellout».

Ο MGK έδωσε μαζί με την Willow μια πρόγευση από το single μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok το περασμένο Σαββατοκύριακο με ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων που έγινε θέμα συζήτησης και συγκέντρωσε πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο Machine Gun Kelly δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει με κωμικό τρόπο στον εκτελεστικό παραγωγό του νέου άλμπουμ του, Travis Barker, ότι πήρε την απόφαση να αλλάξει τον τίτλο, ενώ οι δύο καλλιτέχνες είχαν κάνει πριν από έξι μήνες ένα κοινό τατουάζ με το προηγούμενο τίτλο του άλμπουμ, «Born With Horns».

Το «Emo Girl» αποτίει φόρο τιμής στους blink-182 με τις χαρακτηριστικές κιθάρες του και την pop-punk 2.0 ατμόσφαιρα που το διαπερνά.

«Ψηλά διχτυωτά καλσόν και μερικές μαύρες μπότες / Μύτη τρυπημένη με το άρωμα του τσιγάρου / Μισοπεθαμένη αλλά ακόμα φαίνεται τόσο χαριτωμένη / Είναι ένα μεταμφιεσμένο τέρας / Και ξέρει όλα τα λόγια των trap τραγουδιών», τραγουδάει ο Machine Gun Kelly στο μελωδικό πρώτο κουπλέ πριν παραδεχτεί στο ρεφρέν: «Ερωτεύτηκα ένα emo κορίτσι / Είμαι ερωτευμένος με ένα emo κορίτσι».

Η Willow παραθέτει τη δική της λίστα όλων των πραγμάτων που της αρέσουν, τραγουδώντας στο δεύτερο κουπλέ: «Βάζει eyeliner στο σκούρο δέρμα της / Μου λέει ψέματα, αλλά ξέρει όλα τα μυστικά μου / Και όταν είμαστε στο αυτοκίνητο και λέω: “Ποια είναι αυτή η μπάντα;” / Λέει “δεν θα καταλάβεις” / Choker στο λαιμό της φίλα με, για όνομα του Θεού αιμορραγώ πάνω στο μπλουζάκι των blink-182 που φοράς».

Το «Mainstream Sellout», το έκτο άλμπουμ του Machine Gun Kelly, θα κυκλοφορήσει από τις Bad Boy / Interscope Records / Universal Music στις 25 Μαρτίου.

Όσο για τη Willow, η 20χρονη καλλιτέχνιδα που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς, συνεχίζει να εισπράττει όλο και περισσότερους επαίνους. Το καλοκαίρι του 2021, κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, «lately I feel EVERYTHING» και αναδείχθηκε σε αστέρι της pop-punk σκηνής.

Αυτήν την περίοδο η Willow συνοδεύει την Billie Eilish για το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour».