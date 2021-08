Ο Machine Gun Kelly μοιράζεται το νέο single «Papercuts» από το επερχόμενο άλμπουμ «Born With Horns»

Το πρώτο single από το επόμενο άλμπουμ του Machine Gun Kelly.

Ο Machine Gun Kelly μοιράζεται το νέο τραγούδι «Papercuts» από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Born With Horns», που θα κυκλοφορήσει από τις Bad Boy / Interscope Records / Universal Music.

Το music video για το «Papercuts», το οποίο σκηνοθέτησε ο Cole Bennett, ξεκινά με ασπρόμαυρα πλάνα που δείχνουν τον Machine Gun Kelly να οδηγεί μια μοτοσικλέτα με γιγαντιαία κέρατα στην περίφημη Sunset Boulevard του Χόλιγουντ.

Οι στίχοι του «Papercuts» εμβαθύνουν στον αγώνα του 31χρονου rapper αλλά και rocker να βρει ισορροπία εν μέσω της φήμης.

Το σουρεαλιστικό βίντεο παρουσιάζει μία υπερμεγέθη έκδοση του Machine Gun Kelly που περιβάλλεται από μασκοφόρους χαρακτήρες, οι οποίοι εξαγριώνονται καθώς το σενάριο εξελίσσεται.

Ο Machine Gun Kelly ανακοίνωσε το άλμπουμ «Born With Horns» νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μέσω του Instagram, όπου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος και ο τακτικός συνεργάτης του Travis Barker (ο οποίος εμφανίζεται επίσης στο video του «Paperputs») αποκάλυψαν τα ταιριαστά τατουάζ που έκαναν με τον τίτλο του άλμπουμ.

Ο Travis Barker των blink-182 είναι ο εκτελεστικός παραγωγός του «Born With Horns» και παίζει επίσης ντραμς στο άλμπουμ.

Το «Born With Horns» αποτελεί τη συνέχεια του άλμπουμ «Tickets to My Downfall» του Machine Gun Kelly που κυκλοφόρησε το 2020, του οποίου την παραγωγή έκανε επίσης ο Travis Barker.

Το «Tickets To My Downfall» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και έχει λάβει πολλαπλά βραβεία σε διοργανώσεις όπως στα MTV Video Music Awards, αλλά και στα Billboard Music Awards όπου ο Machine Gun Kelly κέρδισε τον τίτλο του Κορυφαίου Rock Καλλιτέχνη.