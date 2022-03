Ο Machine Gun Kelly κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «mainstream sellout»

Το νέο άλμπουμ του Machine Gun Kelly περιέχει 16 τραγούδια.

Ο Machine Gun Kelly κυκλοφορεί το έκτο άλμπουμ του, «mainstream sellout» (Bad Boy/Interscope Records).

Το «mainstream sellout», σε παραγωγή του Travis Barker, επισφραγίζει μερικούς μήνες τεράστιας επιτυχίας για τον Machine Gun Kelly, που περιελάμβαναν πολλαπλά hit singles και την εμφάνισή του στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Billboard αυτή την εβδομάδα, το οποίο τον χαρακτήρισε ως «τον πρίγκιπα της pop-punk».

Το περιοδικό παρουσίασε επίσης ένα αποκαλυπτικό βίντεο-συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών στα παρασκήνια στο οποίο ο Machine Gun Kelly αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες και μιλά για την πηγή έμπνευσης της νέας μουσικής του. Δείτε το βίντεο εδώ.

Το άλμπουμ «mainstream sellout» περιλαμβάνει συμμετοχές από hitmakers όπως οι Gunna, Young Thug, blackbear και iann dior.

Το κοινό έχει ήδη ερωτευτεί τις τρομερές συνεργασίες του άλμπουμ: Το «emo girl» με την ανατρεπτική Willow, το «ay!» με τον θρύλο της rap Lil Wayne, και το «maybe» με τους πρωτοπόρους της rock Bring Me The Horizon.

Επιπλέον, ο διάσημος των ημερών Pete Davidson συμμετέχει στο ιντερλούδιο του άλμπουμ.

Το άλμπουμ «mainstream sellout» συνοδεύεται επίσης από 14 ολοκαίνουργια lyric videos, όλα σε σκηνοθεσία του Kyle Cogan από τη Simian.LA, ο οποίος συνεργάστηκε με τον τοιχογράφο Roshi.

Ο Machine Gun Kelly θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου μία νέα περιοδεία στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει 41 συναυλίες από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και μία headlining εμφάνιση στο φεστιβάλ «Lollapalooza» του 2022. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθεί στην Ευρώπη για 15 συναυλίες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Τα supporting acts αποτελούνται από ένα φοβερό lineup με τους Avril Lavigne, Travis Barker, WILLOW, blackbear, Trippie Redd, iann dior και άλλους που θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Το άλμπουμ «mainstream sellout» συνεχίζει το ήδη εξαιρετικά επιτυχημένο ξεκίνημα του 2022 για τον Machine Gun Kelly.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο MGK εξέπληξε τους θαυμαστές του με την κυκλοφορία του EP «Lockdown Sessions», το οποίο πήρε τρία αγαπημένα viral κομμάτια του κοινού και τα διέθεσε επίσημα σε όλες τις υπηρεσίες streaming για πρώτη φορά.

Η κυκλοφορία του EP συνοδευόταν επίσης από ένα αποκλειστικό βίντεο σε συνεργασία με το Amazon για μια ξεκαρδιστική εικονική συνέντευξη, με τον Machine Gun Kelly να υποδύεται και τους δύο ρόλους και να διακωμωδεί πολλά από τα πειράγματα και τις κριτικές που δέχεται. Δείτε το βίντεο εδώ.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: