Machine Gun Kelly και Halsey συνεργάζονται στο «Forget Me Too»

Με ένα τραγούδι επισφραγίζουν ο Machine Gun Kelly και η Halsey τη μακρά φιλία που τους ενώνει.

Ο Machine Gun Kelly αλλάζει ύφος στη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Tickets To My Downfall», που μόλις κυκλοφόρησε.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης αφήνει το χαρακτηριστικό rap ήχο του και παρουσιάζει ένα άλμπουμ που κινείται περισσότερο σε pop punk ρυθμούς.

Στο «Tickets To My Downfall» συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο blackbear («My Ex’s Best Friend»), ο Iann Dior («Nothing Inside»), και ο Trippie Redd («All I Know»), όμως ο πιο αξιοσημείωτος καλεσμένος στο άλμπουμ είναι η Halsey, η οποία συμμετέχει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Forget Me Too».

«Έφτασε επιτέλους η μέρα που ο Machine Gun Kelly κι εγώ έχουμε ένα τραγούδι μαζί», έγραψε η τραγουδίστρια της pop σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά από παλαιότερες φωτογραφίες της με τον MGK, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker.

«Ξέρω ότι ίσως φαίνεται απίστευτο ότι δεν έχουμε ήδη κάνει ένα τραγούδι μαζί, επειδή είμαστε φίλοι από καταβολής του κόσμου. Πιστέψτε με. Είναι τρελό ακόμη και για εμάς που χρειάστηκε τόσο πολύς χρόνος για να το κάνουμε», συνέχισε.

«Είμαι τόσο υπερήφανη για την επαναδημιουργία του εαυτού σου, Colson. Ήσουν πάντα rockstar σε ό,τι έχεις κάνει, είτε ήταν υποκριτική, μόντελινγκ, να είσαι καταπληκτικός πατέρας ή να εξερευνάς άλλα είδη», τόνισε.

Όμως τώρα έχεις ένα ολόκληρο άλμπουμ γεμάτο από τραγούδια που ενισχύουν αυτό που γνωρίζουμε ήδη, ότι είσαι punk στον υπέρτατο βαθμό, παιδί! Συγχαρητήρια», κατέληξε η Halsey.

Την παραγωγή του τραγουδιού «Forget Me Too» έχουν φροντίσει ο Omer Fedi και ο Travis Barker των blink-182.

Το άλμπουμ «Tickets To My Downfall» του Machine Gun Kelly κυκλοφορεί από τις Bad Boy και Interscope Records / Universal Music.