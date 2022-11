Ο Machine Gun Kelly δεν σταμάτησε να είναι ράπερ: «Ποτέ δεν άλλαξα»

Τα δύο τελευταία άλμπουμ του Machine Gun Kelly συχνά κάνουν τον κόσμο να πιστεύει ότι έχει αφήσει πίσω του τη ραπ μουσική.

Ο Machine Gun Kelly είναι παρεξηγημένος και το ξέρει.

Ο 32χρονος τραγουδιστής και ράπερ μίλησε στο The Hollywood Reporter κατά τη διάρκεια του SCAD Savannah Film Festival για τη νέα ταινία του «Taurus» και διευκρίνισε ότι, αντίθετα με ό, τι πιστεύουν κάποιοι, δεν έκανε ποτέ ένα διάλειμμα από τη rap μουσική για χάρη των πιο pop-punk άλμπουμ του «Tickets To My Downfall» (2020) και «Mainstream Sellout» (2022).

«Είμαι πολύ ταλαντούχος και πρόσθεσα στη δισκογραφία μου τέσσερα σπουδαία rap άλμπουμ. Έτσι, αυτό που έκανα ήταν να προσθέσω, ποτέ δεν έφυγα, δεν έφυγα και δεν άλλαξα», είπε.

«Επειδή την ίδια χρονιά ήμουν ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες προβολές στο YouTube από όλους τους ράπερ, με τα lockdown sessions μου, τα οποία συγκέντρωσαν περισσότερες προβολές από σχεδόν όλα τα άλλα βίντεο μου. Συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές τα βίντεο όπου εγώ ράπαρα», εξήγησε.

Ο Machine Gun Kelly υποστήριξε ακόμη ότι τα μέσα ενημέρωσης συχνά προσπαθούν να απαξιώσουν τα επιτεύγματά του στη rap μουσική και σημείωσε ότι δούλεψε απίστευτα σκληρά γράφοντας τα τραγούδια του.

«Όταν το αφήνεις βολικά αυτό έξω, ότι όταν επιβλήθηκε η καραντίνα και όλοι είχαν κολλήσει στο σπίτι χωρίς νέα ψυχαγωγία, πήρα το τηλέφωνό μου και έβαλα αυτό το πράγμα και έγραφα και ράπαρα εβδομαδιαία, τότε το βλέπεις και λες: “Λέει πραγματικά κάποια πράγματα”. Ράπαρα», είπε.

«Και αργότερα κυκλοφορήσαμε ένα Νο. 1 άλμπουμ, το οποίο ήταν ένα pop-punk άλμπουμ. Οπότε όταν λένε: “Ω, φίλε, άλλαξες”, εγώ λέω: “Μάγκα… είσαι χαζός;”», συνέχισε.

Ο Machine Gun Kelly παραδέχτηκε επίσης ότι τα συμπεράσματα σχετικά με τη μουσική του τέχνη συχνά τον αποθαρρύνουν και δεν επιθυμεί να δίνει συνεντεύξεις.

«Σταμάτησα να δίνω συνεντεύξεις γιατί βαρέθηκα να μου κάνουν ερωτήσεις που δεν με κάνουν να σκέφτομαι ή που δεν με κάνουν να νιώθω», ανέφερε.

«Απλά κάθομαι εκεί και ακούω αυτό το “ω, έχει αλλάξει, ω, έχει αλλάξει” – ξέρετε πόσο καιρό; Πόσο με σκοτώνει αυτό κάθε μέρα; Αν πέθαινα αύριο, ξέρω ότι κάθε άνθρωπος θα έλεγε: “Θρύλος, φίλε, αυτή η μάνα… έκανε αυτό και έκανε εκείνο”», συνέχισε.

«Και όσο είμαι ζωντανός δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν», πρόσθεσε, εκφράζοντας το παράπονό του.

«Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα λεφτά. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ στη ζωή μου τον τραπεζικό λογαριασμό μου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει η πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα», τόνισε ο Machine Gun Kelly.