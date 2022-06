Machine Gun Kelly και Bring Me The Horizon συνεργάζονται στο νέο single «Maybe»

Ο Machine Gun Kelly και ο Oli Sykes των Bring Me The Horizon δημιουργούν το απόλυτο punk – rock δίδυμο.

Μετά τη μεγαλειώδη αποκάλυψη του εξωφύλλου και των τίτλων των τραγουδιών του έκτου άλμπουμ του, «Mainstream Sellout», ο Machine Gun Kelly κυκλοφορεί το single «Maybe» με τη συμμετοχή των Bring Me The Horizon.

Αποδεικνύεται ότι ο Machine Gun Kelly και οι Bring Me The Horizon είναι το απόλυτο ροκ δίδυμο σε αυτό το τραγούδι. Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Maybe», ο Machine Gun Kelly μοιράζεται ένα visualizer του τραγουδιού για να αυξήσει την προσμονή για το επίσημο μουσικό βίντεο.

Το «Maybe» φέρνει τον Machine Gun Kelly ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλοφορία του άλμπουμ του «Mainstream Sellout» στις 25 Μαρτίου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Young Thug, Gunna, blackbear και άλλοι.

Η συνεργασία του Machine Gun Kelly με τους Bring Me The Horizon στο «Maybe» συνοδεύεται επίσης από μία συνέντευξη μεταξύ του rock superstar και του frontman του συγκροτήματος Oli Sykes.

Το βρετανικό συγκρότημα Bring Me The Horizon, υποψήφιο για Grammy και BRIT Award, συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Ed Sheeran σε μία ηλεκτρισμένη διασκευή του «Bad Habits» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των BRIT Awards 2022 τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε επίσημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη the Blonde Don (@machinegunkelly)

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Machine Gun Kelly κατέλαβε το μοντέρνο supper club «Delilah» στο Δυτικό Χόλιγουντ για να αποκαλύψει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ «Mainstream Sellout» με τρόπο που αρμόζει σε έναν μεγιστάνα της μουσικής και της μόδας: φόρεσε 16 διαφορετικά ειδικά σχεδιασμένα μπλουζάκια Dolce & Gabbana που το καθένα έφερε το όνομα ενός τραγουδιού του άλμπουμ.

Επιπλέον, το μοναδικό εξώφυλλο για τις ψηφιακές εκδόσεις του «Mainstream Sellout» τονίζει την ακρίβεια με την οποία ο Machine Gun Kelly επιμελείται κάθε έργο του.

Ο κύκλος του άλμπουμ «Mainstream Sellout» που έχει ήδη ξεκινήσει με καταιγιστικούς ρυθμούς χάρη στις επιτυχημένες συνεργασίες του Machine Gun Kelly με τη Willow και τον Lil Wayne.

Το «emo girl», με τη δυναμική Willow, έχει ήδη ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια streams και έχει εισέλθει στο Top 25 του Alternative Airplay Chart του Billboard. Το «ay!», με τη συμμετοχή του θρύλου της rap Lil Wayne, ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια streams την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του μόνο χάρη στο εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που του δίνει εικόνα.

Η κυκλοφορία του «Mainstream Sellout» θα επισφραγίσει έναν θυελλώδη μήνα για τον Machine Gun Kelly.

Νωρίτερα τον Μάρτιο, εξέπληξε τους θαυμαστές του με την κυκλοφορία του EP «Lockdown Sessions», το οποίο συγκέντρωσε τρία αγαπημένα viral κομμάτια των θαυμαστών για πρώτη φορά σε όλες τις υπηρεσίες streaming. Ο Machine Gun Kelly γύρισε επίσης ένα μουσικό βίντεο για το ξεχωριστό τραγούδι «Roll The Windows Up» (γνωστό προηγουμένως ως «Smoke and Drive»).