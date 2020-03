Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση των δύο ράπερ.

Ο Machine Gun Kelly αναζωπυρώνει την κόντρα του με τον Eminem.

Η αντιπαράθεση των δύο ράπερ ξεκίνησε πριν ενάμιση χρόνο περίπου, όταν ο Machine Gun Kelly επιτέθηκε στον Marshall Mathers με ένα τραγούδι του με τίτλο «Rap Devil», υποστηρίζοντας ότι είναι μία «νεότερη» και «καλύτερη» εκδοχή του Em.

Το κομμάτι του MGK προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και ευρύτερα στο διαδίκτυο. Ο Eminem δεν έχασε χρόνο και επέστρεψε τα πυρά στον Machine Gun Kelly ηχογραφώντας το δικό diss track, το «Killshot».

Όλα έδειχναν πως η διαμάχη που δίχασε τη hip-hop κοινότητα και το κοινό ανήκει πλέον στο παρελθόν, ειδικά μετά το πολυσυζητημένο τραγούδι «Unaccommodating» από το νέο άλμπουμ «Music To Be Murdered By» του Eminem.

«Με ρωτούν αν έχει τελειώσει ο πόλεμος με τον MGK; Φυσικά κι έχει τελειώσει. Τον εξάγνισα από τα θανάσιμα αμαρτήματά του, είμαι ο Θεός και ο Κύριος συγχωρεί ακόμα και τους πιστούς τους Σατανά», ανέφερε ο 47χρονος Αμερικανός.

Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Machine Gun Kelly έχει διαφορετική άποψη, καθώς επιλέγει να σηκώσει ξανά το γάντι στον Eminem.

Ο 29χρονος ράπερ κυκλοφόρησε ένα νέο single με τον τίτλο «Bullets With Names» (Σφαίρες με ονόματα), στο οποίο συμμετέχουν οι Young Thug, Lil Duke και RJMrLA.

«Κοίτα, έχω μία σφαίρα με το όνομα κάποιου πάνω της. Τον εγκατέλειψα, δεν χρειάζομαι κανένα στόχο γι ‘αυτό», τραγουδάει ο Machine Gun Kelly και κάνει έμμεση αναφορά στον Eminen, καθώς τον αποκαλεί με την προσωνυμία «ο καλύτερος όλων των εποχών».

Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση του «Θεού της ραπ» στο «Unaccommodating», το ενδεχόμενο να απαντήσει μοιάζει απίθανο.