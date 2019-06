Ο σκηνοθέτης CJ Wallis προκάλεσε αντιδράσεις με την απόφασή του να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον εκλιπόντα Mac Miller.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, η εταιρεία Margrette Bird Pictures ξεκινά τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την παραγωγή μίας ταινίας για τον 26χρονο ράπερ, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο ύστερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

«Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους θα ξεκινήσω τη συλλογή συνεντεύξεων και υλικού για να δημιουργήσω το απόλυτο ντοκιμαντέρ για τον Mac Miller, για την οικογένεια, τους φίλους και τους οπαδούς του», έγραψε στο Twitter ο CJ Wallis.

«Παρακαλώ μοιραστείτε και επισημάνετε όποιον νομίζετε ότι πρέπει να μιλήσω μαζί του», σημείωσε στην ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Διάφοροι χρήστες του διαδικτύου σημείωσαν ότι ο CJ δεν έχει άδεια από την οικογένεια ή τον μάνατζερ του Mac Miller και πως δεν τον γνώριζε προσωπικά, εκφράζοντας επιπλέον τις αντιρρήσεις τους για το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ.

«Απλώς αρνούμαι να επιτρέψω να υπάρξει μία ιστορία που να μοιάζει σαν να έκανα κάτι κακό για να προχωρήσω χωρίς κάποια μορφή αληθινού πλαισίου», απάντησε σε ένα από τα μηνύματα.

i just refuse to allow a narrative to be out there that makes it look like i was doing something evil to go without some form of true context or rebuttal https://t.co/4Tf6p0n3AO

Ο Καναδός CJ Wallis είναι διευθυντής δημιουργικού στην Jet Life Records και αποτελεί επίσης σκηνοθέτη, σεναριογράφο, visual designer, animator και μοντέρ.

Έχει συνεργαστεί με πληθώρα μουσικών και ράπερ, όπως οι Wiz Khalifa, Curren$y, Rick Ross, Lil Wayne, 2 Chainz και Ty Dolla $ign.

Ο CJ διευκρίνισε ότι έχει επικοινωνήσει τόσο με την οικογένεια του Miller όσο και με τον μάνατζέρ του, τον Christian Clancy, για να τους ενημερώσει για τις προθέσεις τους.

Τελικά το project «μπήκε στο συρτάρι», όπως ανακοίνωσε.

i suggest you actually read the things we posted mr. project — as of mid-afternoon yesterday, the project was willingly shelved.

i reached out to all those we contacted to let them know the new information & apologize for any chaos the embellished headlines may have caused. https://t.co/IIXyyESMnY

— FORTYFPS FILMS (@fortyfps) June 4, 2019